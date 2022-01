Seb (Moulinex) alza le stime utile 2021 dopo ricavi record e corre a Parigi

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seb corre alla Borsa di Parigi, dopo avere annunciato un fatturato record nel 2021 e avere rivisto al rialzo le stime di utile operativo. Il produttore di elettrodomestici a cui fanno capo i marchi Moulinex, Lagostina, Rowenta e Krups segna una delle performance migliori del listino parigino. Seb ha reso noto che lo scorso anno i ricavi del gruppo hanno raggiunto 8,05 miliardi di euro, in crescita del 16,1% rispetto ai dati pubblicati del 2020 e del 15,5% a tassi di cambio e perimetro costanti. Il consensus degli analisti puntava a 7,86 miliardi.

«La crescita organica è stata alimentata dal robusto sviluppo dell’attività Consumer trainata dall’e-commerce e dal ritrovato dinamismo del segmento Professionale», ha spiegato Seb. Nel quarto trimestre, il fatturato ha totalizzato 2,49 miliardi, in base ai dati provvisori, superiore alle attese degli analisti che puntavano a 2,35 miliardi e in incremento dell’11,7% sullo stesso periodo dell’anno precedente (+8,8% a valori costanti). Su queste basi il gruppo ha indicato di prevedere un margine operativo del 10% per il 2021 e un risultato operativo «leggermente superiore» agli 800 milioni. In un comunicato pubblicato alla fine di ottobre, Seb aveva stimato un margine operativo «vicino» al 10% nel 2021. «Questa performance, migliore del previsto, è tanto più rilevante in considerazione del fatto che è stata realizzata in un contesto generale ancora perturbato dalla persistenza della crisi sanitaria e dalle tensioni nella catena degli approvvigionamenti», ha sottolineato il gruppo in un comunicato.