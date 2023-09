Sec e California, doppia stretta green in arrivo negli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conto alla rovescia verso nuove regole e leggi di trasparenza sul rischio climatico e la sostenibilità per la Corporate America. In dirittura d'arrivo sono due iniziative parallele che, nonostante l’opposizione repubblicana e resistenze di parte delle imprese che le giudicano eccessive, obbligheranno per la prima volta a dar conto, con criteri considerati più ampi e oggettivi, delle emissioni da effetto serra. In gioco sono una normativa federale, con regole emesse dall'autorità di supervisione di...