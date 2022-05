Seconda casa al mare, tutti pazzi per Sanremo, Anzio e Terracina

In termini di affitto, viene al primo posto la fascia dai 450 ai 600 euro al mese, al secondo posto quella dai 600 agli 800 euro e al terzo quella dai 200 ai 400 euro. «Quando parliamo di casa in affitto non ci riferiamo ai cosiddetti affitti brevi», spiega Silvia Draghi, head of B2B marketing di Idealista, «bensì ad affitti annuali o stagionali, dove quest’ultima opzione molto spesso viene trattata poi direttamente con il proprietario». E aggiunge: «Quello che salta all’occhio è la diminuzione dell’offerta delle case in affitto, pari a circa il 30%, principalmente perché i proprietari hanno ricominciato a spostarsi verso gli affitti brevi, più remunerativi».

Il mercato delle seconde case

Il boom delle seconde case in Italia è un dato di fatto, con un 2021 che si è chiuso a consuntivo con un totale di compravendite, secondo i dati Fiaip, di 180mila transazioni solo sulle case per le vacanze, pari al + 44% rispetto al 2020 (quando se ne erano registrate circa 125mila) e in rialzo anche del 30% rispetto al 2019, che si era chiuso a 140mila. Oggi, in Italia, sul totale dello stock di abitazioni, si contano almeno 5,5 milioni di case turistiche.

E i prezzi? Secondo l’analisi di Tecnocasa dell’estate 2021, a Sanremo la prima nella classifica delle case più cercate online, i prezzi sono di 3.250 euro al mq per case usate signorili e di 3mila per le nuove segmento medio (si arriva a 4.600 euro al mq per il signorile nuovo o ristrutturato) in centro o vicino al mare.

Più contenuti i prezzi ad Anzio: la zona di Lavinio a Mare tratta a 1.650 euro al mq il signorile usato, a 1.900 il signorile nuovo e a 1.500 il medio nuovo. A Lido delle Sirene si scende a 1.400, 1.700 e 1.600 euro al mq, rispettivamente. A Terracina, le case costano 2.600 euro al mq per il signorile usato in zone centrali o ben ubicate, che salgono a 3.500 per il nuovo e a 3mila per il medio nuovo. Rapallo arriva invece a 5mila euro al mq per il signorile nuovo e a 2.750 per l’usato.

Budget molto più contenuto per Ladispoli, dove si arriva a un massimo di 1.300 euro al mq in zone centrali e di 1.100 in periferia. A Comacchio-Porto Garibaldi si compra il signorile usato a 2mila euro al mq, il nuovo a 2.100 e il nuovo di media qualità a 1.900 euro al mq. A Monopoli, il massimo è a 2.500 euro al mq per il signorile usato, per scendere tra i 1.200 e i 1.800. Infine, l’Abruzzo. A Montesilvano si va dai 1.100 -1.350 euro al mq per il signorile usato ai 1.850 euro al mq per il nuovo a Santa Filomena-Villa Verrocchio.