«Seconda Chance» per i detenuti: ripulire le città dai rifiuti

Un lavoro per tornare alla normalità dopo il carcere. Riscatto che passa per formazione e istruzione, oltre che impegno in attività sociali. Dal mondo del volontariato e dalle istituzioni si alternano e moltiplicano le iniziative volte a dare una nuova possibilità a chi ha sbagliato cercando di attivare quel ponte che dal carcere arriva sino alle aziende e consente di avviare un percorso di reinserimento sociale. In questo contesto anche l'iniziativa che punta alla raccolta dei rifiuti abbandonati diventa un'occasione e un'opportunità irrinunciabile.

La seconda possibilità

È lo spirito che anima l'iniziativa messa in campo (per domenica 25) dalle associazioni «Seconda chance», associazione del terzo settore, e «Plastic Free», impegnata per contrastare l'inquinamento da plastica, a Genova, Reggio Emilia, Firenze, Secondigliano e Cagliari.

Obiettivo bonifica

Fine dell'iniziativa: bonificare le aree degradate con la raccolta di plastica, rifiuti e mozziconi di sigarette. Il tutto all'interno di un programma che mette assieme inclusione e rieducazione, rispetto dell'ambiente e della legalità. Spirito che in passato ha già visto partecipare più di 50 detenuti nelle giornate ecologiche che si sono svolte i a Bologna, Priverno (Latina) e Palmi (Reggio Calabria).

Le iniziative del passato

Quella messa in campo dalle due associazioni non è che una delle iniziative che vengono portate avanti per cercare di favorire il reinserimento dei detenuti proprio nelle attività lavorative. Non a caso, da diverso tempo, le aziende che si occupano di Ict hanno siglato protocolli per l'inserimento delle persone detenute in programmi di lavoro, così come fatto dall'Anci e Ance.

Uno stanziamento da 13 milioni

Non è comunque tutto, perché in viaggio ci sono anche altri provvedimenti e iniziative. È di venerdì 23 la comunicazione del ministero della Giustizia che ha dato il via libera a un decreto che stanzia 13 milioni di euro per il reinserimento dei detenuti «e per le attività organizzate negli istituti penitenziari destinate ad ampliare la formazione al lavoro». Il decreto prevede 5 milioni di euro dedicati al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e di formazione professionale, per la cura e assistenza sanitaria e psichiatrica, nonché per il recupero dei tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.