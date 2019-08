Consultazioni, Zingaretti: governo di svolta in base a nostri 5 punti. Berlusconi: maggioranza di centrodestra o al voto

Berlusconi: maggioranza di centrodestra o voto anticipato

«Il centrodestra è la maggioranza uscita dalle urne alle scorse politiche ed è oggi la maggioranza naturale degli italiani» ha detto Berlusconi al termine delle consultazioni, spiegando che «l’Italia ha bisogno di un centrodestra moderno» «con vocazione europeista». Per il Cavaliere quindi «occorre costituire una maggioranza di centrodestra e qualora non fosse possibile realizzarla, la via maestra sono le elezioni anticipate». «L'esperienza appena conclusa - ha avvertito- dimostra che i progetti di governo si fanno con i tempi e con le idee compatibili, non dopo il voto ma prima. Quindi un governo non può nascere in laboratorio, se basato solo su un contratto». E dunque «vogliamo mettere in guardia da un esecutivo frutto di maggioranza tra diversi e improvvisata che esiste solo in Parlamento e non rispetta gli elettori».

Il Cav: con Pd-M5s rischio imposta successioni

Niente maggioranze improvvisate, quindi, ma nemmeno un governo «fortemente sbilanciato a sinistra che - avverte Berlusconi - sarebbe pericoloso per le imprese e per le garanzie di libertà dei cittadini» con il rischio che «messo di fronte alle difficoltà ricorra ad una patrimoniale che comprometterebbe definitivamente le prospettive di crescita». Rivolto ai cronisti presenti al Quirinale, poi, il leader azzurro ha detto: «Vi dico di fare attenzione perchè ci sono programmi in giro anche contro l’editoria e le tv. Il male può venirci addosso, ed è un male grande che riguarda tutti noi».