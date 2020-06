Covid, rischio seconda ondata in Europa: come si stanno preparando i Paesi Bruxelles lavora «per assicurare che vengano messe in campo delle strategie di test» e soprattutto «che i sistemi sanitari siano abbastanza forti» di Nicola Barone

Lockdown per 640.000 in Nordreno Westfalia, focolaio a Berlino

Per la prima volta da quando i Paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni, la scorsa settimana è stato registrato in Europa un aumento del numero dei casi settimanali di coronavirus. Certo l’epicentro della diffusione rimangono ancora le Americhe, Stati Uniti in testa. Ma il fatto che nel Vecchio Continente in trenta Stati si assista al riattizzarsi dell’epidemia tiene sulle spine le autorità sanitarie. In undici di questi «la trasmissione accelerata ha portato a una ripresa molto significativa che, se non controllata, porterà nuovamente i sistemi sanitari sull’orlo del collasso» secondo il direttore della sezione europea dell’Oms Hans Kluge.

Ue lavora a un documento sull’eventuale ritorno

Sulla possibilità di una seconda ondata arriverà dalla Commissione europea una apposita comunicazione a metà luglio centrata essenzialmente sugli strumenti preventivi e di reazione. Bruxelles lavora «per assicurare che vengano messe in campo delle strategie di test» e soprattutto «che i sistemi sanitari siano abbastanza forti» per poter reggere. Di recente la commissaria alla Salute Stella Kyriakides ha parlato a lungo della strategia per il vaccino, rassicurando (i più piccoli) sul fatto che l’alleanza tra Italia, Germania, Francia a Paesi Bassi è «complementare» alla strategia europea. Il comitato per la strategia vede la partecipazione di tutti gli Stati membri e si è riunito, la prima volta, giovedì scorso.

La Francia prepara test per cluster dormienti

In Francia i servizi sanitari sono all’opera per prevenire l’eventualità di una recrudescenza del virus. Vengono effettuati circa 250mila test a settimana, ma una campagna «di grandissime dimensioni» è sul punto di essere lanciata per «identificare eventuali cluster dormienti», nello specifico in una trentina di Comuni dell’Ile-de-France, la regione di Parigi. Circa 1,3 milioni di persone in zone a rischio saranno dunque oggetto di uno screening sistematico, su base volontaria, secondo quanto anticipato dal ministro della Salute francese Olivier Véran. Comunque, nel caso di una seconda ondata, potranno essere mobilitati «come minimo» 12mila letti nei reparti di rianimazione.

La Francia teme in concreto un possibile ritorno del coronavirus tra l’autunno e l’inverno. In una nota trasmessa il 21 giugno al governo francese, il consiglio scientifico di Parigi ritiene che l’immunità collettiva non sia abbastanza diffusa nell’insieme della popolazione per impedire una seconda ondata. I tredici membri del consiglio scientifico ritengono, in particolare, che una «intensificazione della circolazione del SARS-CoV-2 nell’emisfero Nord ad una scadenza più o meno lontana (qualche mese, in particolare, con l’approssimarsi dell’inverno) è estremamente probabile». L’esperienza delle pandemie influenzali mostra che si svolgono in «due tre ondate prima di adottare un ritmo stagionale», si legge nel documento trasmesso all’esecutivo.

Per i tedeschi lo spettro del Nordreno-Vestfalia

Anche la Germania vive con tensione questa fase dopo che martedì ha dovuto ripristinare le restrizioni per oltre 600mila persone in due distretti nella parte occidentale del Paese a causa di un focolaio scoperto in un mattatoio nel Nordreno-Vestfalia (infettati oltre mille e cinquecento lavoratori). Altri casi sono scoppiati a Gottinga, Berlino - dove un intero isolato è finito in quarantena, nel quartiere di Neukoelln - e Kassel, in Assia. E anche se la Germania resta uno dei Paesi che ha fronteggiato meglio la pandemia finora, con 9mila decessi scarsi, nel Paese di Angela Merkel il dibattito è segnato dalla contrapposizione fra chi vuole accelerare il ritorno alla normalità - i ministri dell’Istruzione dei Laender hanno ad esempio deciso che dopo le ferie estive si tornerà a scuola a pieno ritmo e, dove possibile, senza distanziamento - e quanti invece frenano, temendo di scivolare di nuovo in piena crisi.