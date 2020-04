Seconda ondata, l’effetto sul Pil sarebbe un (altro) -2,8% La Manovra anticrisi porterà un deficit aggiuntivo di 411 miliardi in dodici anni. Disoccupazione all’11,6%, intanto arrivano 17 miliardi per la Cig di Marco Rogari e Gianni Trovati

Dopo Def verso maximanovra da circa 150 miliardi

Il Coronavirus e gli interventi che provano a contenerne gli effetti sull’economia cambieranno in modo strutturale i connotati della nostra finanza pubblica. Lo spiega la relazione esaminata venerdì 24 aprile dal Consiglio dei ministri con cui la prossima settimana il governo chiederà alle Camere l’autorizzazione per il deficit aggiuntivo indispensabile alla maximanovra in arrivo. E lo spiega con il linguaggio più efficace: quello dei numeri.

Un’ipoteca sui prossimi anni

Perché quella che il governo si trova a dover proporre al Parlamento è di fatto un’ipoteca sui conti dei prossimi dodici anni: fatta di 411,55 miliardi di indebitamento aggiuntivo da qui al 2031, 112,6 miliardi solo nel 2020-2022, a cui si aggiunge una postilla da 29,2 miliardi all’anno dal 2032. Cifre come queste chiariscono bene come mai un Documento di solito ambizioso come il Def riconosca che all’Italia serviranno almeno dieci anni di avanzi primari «congrui» per avvicinare la media europea del debito. A patto di farcela, perché oltre a essere inevitabile il super-scostamento che finirà all’esame delle Camere ha un prezzo, crescente nel tempo: fino a totalizzare 50,93 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi nello stesso 2020-2032.

Incertezze di calcolo

Con tutta l’incertezza che un calcolo del genere sconta in periodi così volatili per i titoli italiani. Il fatto è che la manovra in arrivo, oltre a mettere in campo 55 miliardi di deficit e 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per contrastare gli effetti della crisi, ha intenzione di cancellare dall’orizzonte della finanza pubblica le clausole Iva nate nel 2011 (come anticipato dal Sole 24 Ore di ieri). Perché in una fase come questa, spiega la relazione, «è fondamentale fornire elementi di certezza alle imprese e ai cittadini che si trovano a dover programmare l’attività e i piani di investimento». E in quest’ottica l’onda di piena del deficit prodotta dalla crisi offre l’occasione per pulire l’orizzonte della finanza pubblica da un cappio che non ha dato credibilità ai nostri conti ma ha assorbito negli ultimi anni quasi tutti gli spazi (comprati a debito) per le leggi di bilancio.

La necessità di contromisure «europee»

Sono dimensioni come queste a rendere indispensabili le contromisure europee citate dal ministro dell’Economia Gualtieri nella sua introduzione al Def: il Recovery Fund, «lo strumento decisivo» secondo il titolare dei conti italiani, ma anche il Sure, i finanziamenti Bei. E il Mes, su cui i Cinque Stelle appaiono all’angolo mentre la Lega attacca con una mozione di sfiducia individuale per Gualtieri.

Maxi-manovra e pacchetto europeo

Maxi-manovra anticrisi e pacchetto europeo sono indispensabili ad affrontare una congiuntura senza precedenti, con un Pil che crolla dell’8% quest’anno per risalire del 4,7% il prossimo in un rimbalzo aiutato anche dall’addio alle clausole Iva. Arriva da qui l’altalena del deficit, al 10,4% nel 2020 e al 5,7% nel 2021; e quella dei redditi, in rialzo il prossimo anno dopo aver lasciato sul terreno il 5,7% nel 2020. Più in là il Def non si spinge, perché per l’abituale programma triennale bisognerà aspettare un ritorno a qualcosa di simile alla normalità. Ma anche sul rimbalzo a breve termine pesano due incognite ulteriori.