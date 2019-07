Seconde case, prezzi in calo e affitti in rialzo. Capri la località più cara

Le località top

In cima alla classifica delle principali località turistiche per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi nel 2019 troviamo Capri, con valori che raggiungono i 12.700 euro al mq. Completano il podio Forte dei Marmi con 12.600 euro al mq e Madonna di Campiglio con 12.400 euro al mq. Santa Margherita Ligure, dopo parecchi anni in vetta alla classifica, scende al quarto posto, seguita da Courmayeur, Cortina d'Ampezzo, Selva di Val Gardena e Porto Cervo.

LA TOP TEN DEI PREZZI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE Prezzi in euro/mq. (Fonte: Fimaa e Nomisma)

Gli affitti crescono

Il mercato della locazione segna invece un +1,3% su base annua, in miglioramento rispetto al 2018, beneficiando della crescita dei flussi turistici. L’aumento ha interessato maggiormente le località marittime (+1,9% in media) e lacustri (+1,0%), mentre le località di montagna sono in media sugli stessi livelli del 2018.

Il mercato della locazione delle località turistiche è caratterizzato da “un canone medio settimanale ordinario (valore di massima frequenza per un appartamento con camera matrimoniale, cameretta, cucina e bagno, 4 posti letto spese incluse)” di 400 euro per il mese di giugno, 570 euro per luglio e 730 euro per agosto.

Come cambia la domanda

Nel complesso la domanda di abitazioni per vacanza proviene da italiani nell’85% dei casi, mentre per il 15% risulta alimentata dagli stranieri, in lieve calo rispetto alla rilevazione dello scorso anno.

Per quanto riguarda la locazione, la domanda della componente straniera risulta più elevata e raggiunge il 29%, mentre la componente italiana è pari al 71% (identica distribuzione registrata un anno fa).