Secondo ACEA il trasporto su strada può diventare carbon-neutral nel 2050

Prevedendo per il 2020 la prima flessione delle vendite di auto nell'UE degli ultimi sette anni, l'Associazione europea dei produttori di automobili ACEA ha delineato le principali sfide che l'industria automobilistica europea si troverà ad affrontare mentre si avvia alla transizione verso il trasporto carbonneutral. «Uno dei principali fattori di cambiamento per il nostro settore è la necessità di affrontare le preoccupazioni ambientali. La buona notizia è che il trasporto su strada privo di emissioni di carbonio è possibile e insieme - con un approccio olistico - possiamo raggiungerlo entro il 2050. Ma ciò significa anche che molto cambierà nei prossimi decenni» ha dichiarato Michael Manley, Presidente ACEA e Ceo di FCA. Parlando con i giornalisti a Bruxelles Manley ha lanciato il “Piano in 10 punti dell'industria automobilistica UE per contribuire all'attuazione del Green Deal europeo” in cui le 16 principali Case automobilistiche hanno indicato come ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 nel modo piùefficace.