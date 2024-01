Secondo downgrade per Apple. E adesso Microsoft insidia lo scettro a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Qualche giorno fa scrivevamo di quanto il 2024 fosse un anno ricco di insidie per Apple. E a giudicare da come il colosso di Cupertino ha iniziato questo nuovo anno a Wall Street, le criticità sembrano già emerse.

Dopo quello di Barclays, Apple ha incassato il secondo downgrade in una settimana. Piper Sandler &Co ha ridotto la valutazione della società guidata da Tim Cook da “overweight” a “neutral”, citando il debole contesto macroeconomico in Cina che peserà sulla domanda di iPhone. Una revisione che ha ulteriormente aggravato la già difficile settimana di Apple a Wall Street.

Da inizio anno, infatti, il titolo della società più capitalizzata al mondo ha perso circa il 5%, bruciando circa 170 miliardi di dollari di market cap. Una tendenza che preoccupa gli investitori, dopo che nel 2023 il titolo di Apple aveva guadagnato circa il 50%, infrangendo il muro dei 3 trilioni di dollari di capitalizzazione. Oggi, invece, la leadership a Wall Street (che dura da anni) è insidiata da Microsoft. Le due società sono divise da “appena” 60 miliardi di capitalizzazione, una cifra assolutamente esigua per colossi con market cap trilionari.

E del resto, l’ultima volta che Apple ha perso lo scettro di regina alla Borsa di New York risale al 2019, quando per pochi mesi in testa balzò proprio Microsoft. All’epoca entrambe le società veleggiavano su capitalizzazioni di mercato da 1 trilione di dollari. Oggi hanno triplicato quel valore, seppur adesso le prospettive sembrano diverse. Mentre Apple rimane ancorata alle vendite dell’iPhone (che fanno più del 50% del suo fatturato annuale), Microsoft è lanciata a tutta velocità nel business dell’intelligenza artificiale generativa, con gli investimenti in ChatGPT e lo sviluppo di Copilot. Due chiavi di lettura abbastanza distanti, nella visione odierna del mercato. Ed è per questo che Microsoft sembra prossima al sorpasso.

Anche perché, come dicevamo in apertura, per Apple è arrivato il secondo downgrade in una settimana. «Siamo preoccupati per le scorte di telefoni cellulari nel primo semestre del 2024 e riteniamo che i tassi di crescita delle vendite unitarie abbiano raggiunto il massimo... Il deterioramento del contesto macroeconomico in Cina potrebbe inoltre pesare sul business dei telefoni cellulari», ha scritto Harsh Kumar, analista di Piper Sandler, in una nota ai clienti.