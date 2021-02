Al via secondo giorno di consultazioni per Draghi. Domani Grillo guiderà la delegazione M5S. Salvini: se ci siamo avremo nostri ministri

12:11 Salvini: ministri Lega? Se ci siamo non facciamo cose a metà

«Se ci sono spazi per aiutare milioni di italiani noi ci siamo»: lo dice Matteo Salvini a Rainews24 a proposito della partecipazione della Lega al governo Draghi. Ma anche con ministri della Lega? «Se ci siamo, ci siamo non facciamo le cose a metà. Se non ci siamo collaboriamo come opposizione come abbiamo fatto in questo anno e mezzo»