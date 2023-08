Security o no? Non è finita: la Sec torna all’attacco contro Ripple e la sua Xrp

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sec non ci sta e ha annunciato di ricorrere in appello contro la decisione del Tribunale di New York che il mese scorso ha dato ragione a Ripple Labs sentenziando che la criptovaluta emessa dalla società (Xrp) non è una security, ovvero uno strumento finanziario, come invece nell'accusa della Sec che ha intentato nel 2020 un'azione legale.

La Securities exchange commission americana, l'equivalente della Consob italiana, ha inviato una lettera in data 9 agosto al giudice Analisa Torres, che presiede il caso, sollecitandola inoltre a sospendere, in attesa dell'appello, il processo dato che a questa decisione sono agganciati altri casi giudiziari, come quelli della Sec contro gli exchange Coinbase e Binance, accusati appunto di vendere senza autorizzazione delle securities.

la Sec la stessa sentenza non è chiara. ll 13 luglio la giudice distrettuale Torres ha affermato che le vendite di Xrp da parte di Ripple Labs a investitori sofisticati soddisfacevano i requisiti per un contratto di investimento secondo la legge federale sui titoli, poiché quegli acquirenti «avrebbero capito che Ripple stava promuovendo una proposta di valore speculativo per Xrp con potenziali profitti». Ma lo stesso giudice ha affermato che ciò non valeva per gli investitori retail, ossia il pubblico più ampio che acquista criptovalute sugli scambi. Quindi, stando alla sentenza, Xrp ha vestito i panni di security quando è stata venduta agli istituzionali mentre li ha dismessi quando è approdato sugli exchange dove è consentita la compravendita al pubblico indistinto.

Nella lettera la Sec ha sottolineato che un giudice dello stesso Tribunale di New York, Jed Rakoff, si è detto contrario all'approccio adottato dalla Torres riferendosi alla vendita del token TerraUsd da parte del Terraform Labs fondato dal coreano Do Kwon (arrestato lo scorso marzo) la cui vendita anche al pubblico al dettaglio secondo Rakoff è equiparabile a quella di uno strumento finanziario (security).

Gli avvocati di Ripple Labs al momento hanno preferito non commentare la vicenda.