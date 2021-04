Sedici idee per andare a vivere sulla Luna entro il 2024: Thales Alenia Space a bordo del programma Artemis

2' di lettura

Sedici idee per andare a vivere sulla Luna. Non è il titolo di un romanzo di fantascienza, ma l’oggetto del contratto siglato tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%). L’obiettivo è gettare le basi per una presenza umana sulla Luna entro il 2024, progettando strutture abitative pensate per accogliere i primi astronauti, da collocare sia sulla superficie che in orbita lunare.

Il progetto Nasa per un’economia lunare sostenibile

L’Asi può contate sulla collaborazione strategica della Nasa, nell’ambito del programma di esplorazione Artemis, che ha messo nel mirino l’orbita e la superficie lunare quale prossimo traguardo dell’esplorazione umana nello spazio. Il programma punta a dar vita a un’economia lunare sostenibile. Grazie all’accordo Thales-Asi, parte del sistema italiano dell'aerospazio sarà protagonista di questa rivoluzione, fin dalla prima ora.

Dal rifugio pressurizzato al modulo abitabile per astronauti

Tra i sedici progetti spicca lo Shelter, un modulo abitabile per la superficie lunare con funzione di rifugio pressurizzato. Gli astronauti potranno soggiornarvi in caso di emergenza. Ma non solo: sarà l’elemento iniziale per pianificare attività di lungo periodo di esplorazione umana della superficie lunare.

Cupola vetrata con vista sullo Spazio profondo

Allo studio anche un sistema di telecomunicazioni lunari per facilitare le comunicazioni fra i vari elementi costituenti la base lunare, il Gateway e la Terra. Nella visione dei ricercatori, in fase avanzata di progettazione, c’è anche una cupola vetrata di nuova generazione da cui osservare la Luna, la Terra e lo Spazio profondo.

E ancora: sistemi di trasporto per l’esplorazione della superfice lunare da parte degli astronauti, un rover automatizzato per la raccolta e il trasporto delle materie prime e un Lunar Data Centre, per supportare la gestione di grandi dati e la capacità di calcolo di esperimenti sulla superficie lunare.