Sedie vicentine inaugurano uno show room a Manhattan

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Luxy, l’azienda italiana - base a Lonigo, Vicenza - specializzata nella produzione di sedute di design, ha inaugurato un nuovo spazio espositivo nel centro di Manhattan. Famosa, tra l’altro, per aver fornito le sedie al vertice del G7 di Biarritz nel 2019, Luxy produce da anni sedie per uffici e spazi comuni esportate in tutto il mondo. Luxy punta ad ampliare la quota di fatturato prodotto all’estero, già oggi pari al 60% del totale.

«Con il nuovo show room di New York intendiamo rispondere alla domanda di un mercato che ha mostrato di prediligere la cura dell’alto artigianato di tradizione unita alla funzionalità di un design d’eccellenza, le qualità tipiche del brand Luxy», afferma il presidente Cornetto Bourlot. Situato al 22esimo piano di un grattacielo nei pressi dell’Empire State Building, lo show room Luxy espone in uno spazio di oltre 600 mq i suoi modelli di sedute e tavoli direzionali e per spazi polifunzionali, compresa la poltroncina Cluster, che nel 2022 proprio a Manhattan è stata proclamata vincitrice del Best of the Year Award di Interior Design Magazine, la rivista americana che premia ogni anno i prodotti di design più innovativi. A New York, Luxy fornisce le proprie sedie agli stores di note case come Michel Kors, Golden Goose, Net-a-porter e ai diversi ambienti dello Stonewall National Monument nel Greenwich Village. E sono in consegna le nuove sedute per il Consolato d’Italia a Park Avenue.