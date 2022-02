Seduzione e libertà: la moda post-Covid riscopre il piacere di giocare con il corpo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo il distanziamento forzato e il contatto come contagio, ma anche dopo il #metoo che ha fatto macerie del sexy e di ogni esibizione sfrontata di fisicità, la moda riparte dal corpo, strumento supremo di seduzione. È un corpo carnale, che avvicina e invita all’ingaggio dei sensi, esposto senza paure e senza inibizioni, in un doppio e salutare superamento: di pudori puritani, come di canoni estetici ancor più limitanti.

La sensualità post pandemica è potentemente femminina perché nasce dalla consapevolezza che ogni corpo è, o può essere, seducente, visto che è dalla testa che parte tutto, e che decidere cosa, come e quanto esporre di sé è una scelta individuale, sulla quale il moralismo opprimente del consesso sociale nulla può. Ovvero, fuor di metafora: la mini e il top ritagliato vanno bene su un corpo seccagno come su uno burroso, sulla valchiria di due metri come sulla donna di minute proporzioni. Autodeterminarsi è un diritto sacrosanto esteso a tutte. E tutti: anche l’uomo, se vuole, può mettere il tubino.

Loading...

Prada, la seduzione passa dalla riduzione Photogallery17 foto Visualizza

Un punto va immediatamente chiarito, prima di procedere oltre: che la moda parta dal corpo è una plateale ovvietà, visto che senza di esso gli abiti sarebbero cenci inanimati. Però la moda ha con il corpo un rapporto conflittuale: più è cerebrale ed elevata, più tende a negarlo e coprirlo. Adesso invece scosciature e grandi concetti si conciliano, definendo un eccitante perimetro di possibilità che arricchiscono di innumerevoli e inedite sfumature l’idea stessa del vestito per sedurre.

Persino Miuccia Prada e Raf Simons, direttori creativi di Prada, sciolgono il gelo nordico per confrontarsi con stecche, corsetti, strascichi e reggipetti; per immaginare insomma abiti che fasciano il corpo, lo scoprono, lo caricano di erotismo. Certo, lo fanno a modo loro: con una crudezza che conferisce all’esperimento una patina di modernità, e anche una certa immediatezza: scorciando gonne di raso ma lasciando gli orli vivi; applicando coppe di reggiseno su polo di maglia grigia da istitutrice; sostituendo strascichi con lembi che stanno lì penzolanti, come per caso.

Jonathan Anderson, da Loewe, sperimenta su e intorno alla silhouette per massimizzare la carica erotica: fascia la figura dentro lunghi tubini creando movimenti e protrusioni con crinoline metalliche, oppure la incapsula dentro colate di resina che sono nudità fittizia e gioco di vedo-non-vedo. Però, sotto cotanto rivelare mette le scarpe da ginnastica, oppure tacchi object trouvé, e lo scarto elettrizza.