Seed round per la piattaforma francese per la vendite di ebike usate

«Rispetto alle bici tradizionali la diffidenza nei confronti dell'acquisto di una bici elettrica usata è più alta, in quanto non sai se il motore funziona ancora bene e non sei sicuro se dovrai sostituire la batteria quando la prendi. E, naturalmente, le biciclette elettriche sono beni costosi, quindi si cerca un’esperienza che non porti problemi - continua Wattinne -. La nostra ambizione è offrire la migliore esperienza di acquisto di veicoli elettrici leggeri in Europa, al fine di accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile e meno dannosa. Dopo il nostro lancio in Francia, prevediamo di espanderci in Germania, Belgio e Paesi Bassi entro l’estate 2022».

«Combattere la crisi climatica è una missione chiave per la nostra generazione e il passaggio alla mobilità elettrica è un must. Tuttavia, l’offerta non si è adattata alla domanda e milioni di consumatori sono alla ricerca di veicoli elettrici di seconda mano affidabili. Upway, con pochi click, permette di acquistare una e-bike in ottime condizioni e in garanzia - spiega Luciana Lixandru, partner di Sequoia Capital -. Il lancio con le biciclette in Francia è il primo passo, con il forte Dna di esecuzione e la mentalità globale del team, riteniamo che possano diventare il mercato leader per i piccoli veicoli elettrici ricondizionati, in tutto il mondo».