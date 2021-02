Seeyousound music film festival al via La settima edizione del festival dedicato al cinema internazionale a tematica musicale è on-line di Angelo Curtolo

Al via la settima edizione del Seeyousound music film festival, il primo festival in Italia dedicato al cinema internazionale a tematica musicale. Quest'anno si può vedere tutto on-line. E anche due opere, trasmesse live da due maggiori teatri d'opera, con messinscene innovative.

Milano

Il 20 alle 20 su Rai5 e su Raiplay live streaming (senza pubblico) dalla Scala dell'opera Salome di R. Strauss, dirige Zubin Mehta, regìa di Damiano Michieletto, atteso qui al suo debutto con quest'opera; nel ruolo del titolo Yelena Stikhina, al debutto scaligero.

Lo spettacolo è la prima nuova produzione scaligera dopo il lockdown e la seconda opera rappresentata in forma scenica dopo la ripresa del Così fan tutte con la regia di Michael Hampe: il Teatro si ripresenta al pubblico con la sua storia e il suo presente. Una scelta di forte significato simbolico ma dettata anche da ragioni pratiche e di responsabilità: Salome prevede pochi personaggi e non pone particolari problemi al distanziamento.

Torino

Dal 19 al 25 online la settima edizione di Seeyousound, il music film festival con 73 titoli e il focus su Black lives matter, un percorso trasversale nel significato più ampio di musica black. Ne fanno parte, in anteprima italiana: Ronnie's di Oliver Murray, sul celebre club di Londra che ha ospitato leggende come Ella Fitzgerald, Chet Baker, Nina Simone e Miles Davis; Everything: the real thing story, acclamato film di Simon Sheridan sui The Real Thing e la prima rivoluzione della musica nera in Uk; Contradict, per reclamare un nuovo ruolo per l'Africa Ma anche un film come Cunningham sul grande coreografo americano Merce Cunningham, dalla lotta per affermarsi nella NY del dopoguerra, fino a diventare uno dei più influenti.