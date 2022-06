Seggi aperti in 65 comuni. Al voto oltre due milioni di cittadini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seggi aperti da questa mattina alle 7, e fino alle 23, in 65 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative 2022. Al voto sono chiamati oltre 2 milioni di cittadini in quei comuni dove nel primo turno del 12 giugno scorso non si è riuscito a eleggere il nuovo sindaco. Dove cioè nessun candidato ha ottenuto il 50% dei voti più uno, per essere eletto. Qui a sfidarsi saranno i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima tornata elettorale.

I RISULTATI ELETTORALI DEL PRIMO TURNO E I BALLOTTAGGI

I comuni al voto

Per votare ci si potrà recare ai seggi muniti di tessera elettorale e documento di identità. Come per il primo turno l’uso della mascherina per la normativa anti-Covid non è obbligatorio ma resta «fortemente raccomandato». Tra i 65 comuni in cui si vota, tredici sono capoluoghi di provincia (Alessandria, Barletta, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Lucca, Monza, Parma, Piacenza, Verona e Viterbo) e uno anche di regione (Catanzaro).

Le principali sfide

La sfida clou sarà quella di Verona con Damiano Tommasi che per il centrosinistra sfida il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Lega e FdI, ma non da Forza Italia. Altro ballottaggio di primo piano è quello di Parma, dove l’ex assessore di Pizzarotti, Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra ma non dal M5s, se la vede con Pietro Vignali che, presentato da Lega e FI, per il secondo turno elettorale ha ottenuto il sostegno anche di FdI, seppur con qualche incertezza. Ma al voto ci sono anche capoluoghi come Catanzaro, Gorizia, Cuneo, Piacenza, Lucca, Viterbo.

Come si vota

I seggi per l’elezione dei nuovi sindaci saranno aperti dalle 7 alle 23. Lo scrutinio avverrà subito dopo, mentre nel primo turno si era dovuto attendere il lunedì per il concomitante spoglio dei 5 referendum. In nottata quindi, si sapranno i risultati delle sfide. L’elettore, ricorda il Viminale, dovrà essere munito di tessera elettorale e di un idoneo documento di riconoscimento. La mascherina non è più obbligatoria ma, sottolinea una nota del ministero dell’Interno, rimane «fortemente raccomandata, per l’accesso degli elettori ai seggi e per l’esercizio del diritto di voto», almeno quella chirurgica. Il voto, come di consueto, si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto.