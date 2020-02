Seggi aperti fino alle 22 in Irlanda, il governo rischia la sconfitta Incognita affluenza sull’Irlanda che vota per rinnovare il Parlamento. Per il governo di Leo Varadkar i sondaggi della vigilia prevedono una sconfitta dal nostro inviato MIchele PIgnatelli

Elezioni Irlanda, urne aperte sino alle 22 locali

2' di lettura

DUBLINO -Urne aperte fino alle 22 in Irlanda (le 23 in Italia) per elezioni politiche che alle incertezze su un probabile cambio di leadership ne aggiungono altre legate all'affluenza, in una giornata elettorale anomala.

Per la prima volta al voto di sabato

È la prima volta nella storia che si vota di sabato - il giorno tradizionalmente deputato al voto è il venerdì – per scelta del premier uscente, Leo Varadkar, che sperava così di agevolare famiglie e studenti che lavorano o vivono lontano da casa, anche se alcuni erano scettici su un cambiamento che avrebbe potuto incidere su abitudini consolidate degli elettori. A sollevare ulteriori interrogativi si è aggiunta la coincidenza di un importante evento sportivo, la sfida del Sei Nazioni di rugby tra Irlanda e Galles che ha visto dalla prima mattina schiere di tifosi sfilare per Dublino. Infine ci si è messo anche il meteo, con l'Irlanda investita dalle raffiche di vento della tempesta Ciara in arrivo sull'Europa del Nord.

Le previsioni della vigilia

Solo a fine giornata si potrà dire se questa concomitanza di eventi ha inciso sull'affluenza. Quanto ai risultati, stando ai sondaggi della vigilia non sono molte le chance di riconferma per il partito centrista del premier, il Fine Gael, al potere dal 2011. Nonostante i brillanti risultati macroeconomici – una crescita del 5,6% del Pil l'anno scorso e una sostanziale piena occupazione – e il buon accordo che ha scongiurato una frontiera fisica tra le due Irlande dopo Brexit, il partito era solo terzo negli ultimi sondaggi della vigilia (20% dei consensi), destinato a pagare il malcontento su temi sociali molto caldi: l'emergenza case - poche e troppo care, soprattutto nella capitale - e i disservizi della sanità.

A intercettare meglio di tutti questo malcontento sembra essere stato lo Sinn Fein, il partito nazionalista di sinistra un tempo braccio politico dell'Ira, capace di svecchiare la sua immagine e di svincolarsi almeno in parte da questa pesante eredità, anche grazie a una leader più giovane, progressista e comunicativa, la cinquantenne Mary Lou McDonald. Lo Sinn Fein era addirittura primo nei sondaggi, con il 25% delle intenzioni di voto, anche se non riuscirà ad essere il partito con più deputati nella Camera bassa (160 seggi) visto che, quasi colto alla sprovvista dal boom, ha presentato solo 42 candidati.

Al ruolo di primo ministro sembra destinato dunque Micheal Martin, il leader del Fianna Fail, l'altro partito storico (sempre di centrodestra) irlandese (23% nei sondaggi della vigilia). Con quale maggioranza, però, è tutto da vedere e si annunciano lunghi negoziati post voto.

Alla chiusura delle urne ci sarà un unico exit poll, diffuso dall'emittente pubblica RTE e dal quotidiano Irish Times. Il conteggio dei voti inizierà poi domenica mattina.