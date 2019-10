Seggi aperti in Umbria, primo test per la maggioranza di governo Otto i candidati in competizione, sostenuti da 19 liste, ma la vera sfida è tra il civico Vincenzo Bianconi appoggiato da Pd e M5S, e Donatella Tesei per il centrodestra di Nicola Barone

Poco più di settecentomila elettori alle urne per le Regionali in Umbria. Le operazioni sono partite regolarmente e i 1.005 seggi allestiti resteranno aperti fino alle 23 per lasciare spazio, immediatamente dopo, allo spoglio delle schede. Si vota per eleggere il presidente della Giunta e i venti consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024). Otto i candidati in competizione, sostenuti da 19 liste, ma la vera sfida è tra il civico Vincenzo Bianconi appoggiato dalla maggioranza giallorossa e Donatella Tesei, del centrodestra. È a tutti gli effetti la prima prova di valore non soltanto simbolico per i partiti che sostengono Giuseppe Conte e, specularmente, per Matteo Salvini uscito dall'esecutivo poco più di due mesi fa.

Chi è Vincenzo Bianconi

Come candidato presidente Bianconi è sostenuto da cinque liste e cioè Pd, Cinque Stelle, Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica verde. Imprenditore del settore ricettivo, è nato a Norcia il 13 dicembre 1972 in una famiglia che dal 1850 si occupa di ospitalità alberghiera e ristorazione. A 7 anni - ha scritto sul suo profilo Facebook - ha cominciato ad aiutare la nonna al bar del ristorante. Fino a 18 anni ha frequentato le scuole di Norcia, l'Istituto tecnico commerciale. Nel 1994 ha conseguito un master in Economia del turismo. Bianconi è stato presidente italiano giovani albergatori di Federalberghi dal 1997 al 2004; presidente Federalberghi della provincia di Perugia dal 2010 al 2017; presidente Federalberghi Umbria dal 2017 e componente della Giunta nazionale dell'organismo dal 1997; presidente della delegazione italiana Relais & chateaux dal 2014; componente della Commissione mondiale qualità di Relais & chateaux dal 2014; promotore e co-fondatore del consorzio degli imprenditoriale "We are Norcia", nato per la ripartenza della città dopo il terremoto del 2016; promotore, co-fondatore e presidente dell'Associazione sociale "I Love Norcia", dal 2016. Il 25 settembre 2019 si è dimesso dai ruoli per i quali ricopriva una carica.

«È ora di ricostruire il futuro dell'Umbria - ha spiegato Bianconi su Facebook -, perché la nostra è una regione straordinaria e civile che ha bisogno, però, di fortissimi cambiamenti: per l'ambiente ed il lavoro, per le imprese, per il paesaggio e la cultura, per l'università, la sanità e la ricerca, per le infrastrutture ed i trasporti, per la sicurezza e la legalità. Mi sono battuto per queste cose da cittadino e da imprenditore».

Chi è Donatella Tesei

Lega Salvini Umbria, Giorgia Meloni per Tesei, Forza Italia Berlusconi per Tesei, Tesei presidente per l'Umbria Civica presidente. Questo il cartello che spinge Donatella Tesei, avvocato cassazionista, nata a Foligno il 17 giugno del 1958, La candidata del centrodestra vive a Montefalco dove è stata sindaco per due mandati, dal 2009 (eletta con la lista civica di centrodestra "Gruppo Montefalco") al 2014 e dal 2014 al 2019, quando venne riconfermata con il 63% dei consensi.

Nel marzo del 2018 è stata eletta al Senato nel collegio uninominale (sostenuta dal centrodestra) e presiede la Commissione Difesa. È inoltre membro del consiglio di amministrazione della Bonifica umbra, coordinatore regionale delle Città del Vino dell'Umbria, vice presidente nazionale dell'associazione Città per la fraternità e consigliere del Gal Valle Umbra e Sibillini. «Ho sempre vissuto in Umbria», scrive sul suo sito. «Dal liceo classico alla laurea in Giurisprudenza a Perugia, dalle esperienze professionali come avvocato ai successivi incarichi professionali. Sotto i miei occhi ho visto la mia terra impoverirsi e una burocrazia asfissiante soffocare imprese e realtà commerciali. Mi considero una donna pragmatica, più attenta ai fatti che alle parole».