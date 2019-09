Seggiolini anti-abbandono, il Consiglio di Stato dice sì ma chiede più tempo di Patrizia Maciocchi

Il Consiglio di stato dà il parere favorevole al decreto che impone l’obbligo in auto, di dispositivi anti abbandono sui seggiolini per i bambini fino a quattro anni di età. Ma chiede al ministero di prendere tempo, per rendere operativa la norma, rispetto ai 120 giorni previsti dall’entrata in vigore del decreto. Il termine più ampio, auspicato da Palazzo Spada, serve non solo per quanto riguarda i tempi tecnici per emanare il Regolamento attuativo, ma per dare ai produttori modo di concepire e realizzare i dispositivi, ai distributori di commercializzarli e agli utenti per acquistarli. Dai giudici amministrativi arriva anche l’ indicazione per appianare un’ incongruenza della legge 117/2018. L’incoerenza sta nell’obbligo, imposto dall’articolo 172 del nuovo codice della strada, di assicurare con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini trasportati di statura inferiore a metri 1,50. E dunque, secondo la comune esperienza, di età fino a 10 anni e oltre, mentre il comma 1-bis dello stesso articolo, prevede l’obbligo di utilizzare i dispositivi anti abbandono solo per i bambini con meno di quattro anni. È stata invece superata, da una circolare del ministero, come ricorda lo Stesso consiglio di Stato, la disposizione in base alla quale era doveroso utilizzare i sistemi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto e «comunque a decorrere dal 1 luglio 2019». Il rispetto della norma alla lettera avrebbe aperto alla possibilità di sanzionare chi non aveva il seggiolino anti aabbandono, malgrado il fatto che senza il decreto i dispositivi “rispondenti” non possano neppure esistere. Per il mancato rispetto del nuovo obbligo - dal quale sono esclusi solo pulmini e pullman - è prevista una multa fino a 81 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente, che può essere ritirata in caso di recidiva nel bienni dai 15 giorni ai due mesi.