Seggiolini antiabbandono, verso moratoria delle multe fino al 6 marzo

Seggiolini antiabbandono: scatta l’obbligo dal 7 novembre

In arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell'automobile il meccanismo antiabbandono sui seggiolini per i bambini fino a 4 anni. Il Pd, secondo quanto si apprende, ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva già dato disponibilità a una moratoria. Analoga iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi anche dal Movimento 5 Stelle. L’entrata in vigore anticipata dell’obbligo di montare i seggiolini antiabbandono sulle vetture ha scatenato polemiche sui modelli e sulle sanzioni da comminare agli inadempienti.

La teoria

Tecnicamente, secondo l'ultima interpretazione data dal ministero dell'Interno con la circolare del 6 novembre, l'obbligo è effettivamente in vigore. Come ha osservato già a fine settembre il Consiglio di Stato, solo una nuova legge può cambiare le cose.

Dunque, le multe potrebbero formalmente effettivamente scattare. La moratoria dovrebbe prendere la forma di emendamento al primo provvedimento legislativo utile: il decreto fiscale che è in corso di conversione in Parlamento (e contiene pure i contributi di 30 euro per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono).

Solo che la conversione in legge non arriverà prima di un mese e, data la complessità del decreto fiscale, potrebbe protrarsi anche fino a Natale.

L'errore

In sostanza, con la loro osservazione, i magistrati del Consiglio di Stato suggerivano al Governo di attivarsi per correggere la parte sbagliata della legge 117/2018. Quella che concede 120 giorni (a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo che fissava le caratteristiche dei dispositivi, il 7 novembre scorso) per mettersi in regola.