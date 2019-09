Seggiolini anti abbandono: «Un dispositivo costa come qualche pacchetto di sigarette» É irritato Jacopo Belli, titolare della Italbell di Varese, impresa partecipata dalla Steelmate Italia che produce sistemi per evitare di dimenticare i bimbi in auto di Nicoletta Cottone

Seggiolino anti-abbandono obbligatorio da luglio 2019: ecco le nuove regole

«É assurdo che dei bambini debbano ancora morire perché dimenticati in auto. Un dispositivo antiabbandono costa quanto qualche pacchetto di sigarette». É irritato Jacopo Belli, titolare della Italbell di Varese, impresa partecipata dalla Steelmate Italia che produce sistemi antiabbandono. Ha seguito passo passo l’iter del decreto attuativo della legge che obbliga all’uso di dispositivi antiabbandono in auto per i bambini fino a 4 anni perché sul mercato c’è già una forte richiesta di questi dispositivi, ma il decreto attuativo tarda ad arrivare. E costruttori e distributori hanno bisogno di sapere se i prodotti immessi sul mercato rispettano tutte le regole tecniche individuate dal decreto, dopo un percorso lungo e travagliato e una trattativa con l’Europa, per ottenere una norma armonizzata a livello europeo.

Il sistema segnala l’abbandono del bimbo in auto

Il “Baby Bell” distribuito da Belli è un sensore a pressione da inserire sotto la seduta del bambino, con un device nella presa dell’accendisigari della vettura. «Ogni volta che si spegne il motore - spiega Belli - il device inizia a suonare per ricordare che c’è un bimbo a bordo». Il sistema è anche «collegato a una app sul cellulare che avverte se si è ignorato il primo segnale di allarme a bordo della vettura». L’allarme principale, spiega Belli, «deve essere a bordo del veicolo, come per tutti gli altri segnali di allarme delle auto e deve scattare istantaneamente quando si spegne la vettura, non quando si è già scesi e ci si è allontanati».

Testo all’esame del Consiglio di Stato

Il testo del decreto attuativo è ora all’esame del Consiglio di Stato per il parere finale. L’esame è fissato il 26 settembre. La legge 117/2018 prevedeva che le disposizioni entrassero in vigore «decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto» attuativo e «comunque a decorrere dal 1° luglio 2019». Ci sono stati lunghi ritardi per la complessità del via libera europeo. É prevedibile però che una volta entrato in vigore il decreto attuativo le famiglie si adeguino subito alle nuove regole e non aspettino il 120° giorno solo per non incorrere nelle sanzioni fissate dalla legge: multa da 81 euro, decurtazione di cinque punti e, in caso di recidiva nell’arco di un biennio, sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.