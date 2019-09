Seggiolini anti abbandono, via libera con osservazioni dal Consiglio di Stato Parere favorevole della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato allo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono» di Andrea Gagliardi

La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha dato oggi il via libera, con osservazioni, al parere richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema del proprio decreto “per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono” introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117.



Le osservazioni del Consiglio di Stato

Tra le osservazioni, il Cds richiama l’attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018: «non è dato comprendere il motivo dell'apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell'art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l'obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni; - andrebbe sicuramente rimossa l'incongruenza della disposizione legislativa».

Inoltre il Consiglio di Stato ha invitato a rimodulare, in via legislativa, il termine, già decorso, del 1° luglio 2019, entro il quale il mancato uso dei seggiolini è soggetto a sanzione, «tenendo conto non solo dei tempi tecnici di emanazione del regolamemento attuativo qui in esame, ma altresì del tempo necessario ai produttori per concepire e realizzare, ai distributori per commercializzare e agli utenti per acquistare i dispositivi in questione»

La legge doveva entrare in vigore il 1° luglio

Sull'onda delle tragedie avvenute negli anni passati è stata approvata la legge 117/2018, che obbliga a installare dispositivi antiabbandono per i bambini fino a 4 anni dal 1° luglio 2019. La legge prevedeva però che il decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture con le caratteristiche tecniche dovesse arrivare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 27 dicembre 2018. In realtà il decreto attuativo è rimasto a lungo bloccato nei meandri della burocrazia.