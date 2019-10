Seggiolini antiabbandono bambini, obbligo da fine febbraio

In caso di necessità deve dare l’allarme per attrarre tempestivamente l’attenzione del conducente con segnali visivi e acustici, o visivi e aptici, percepibili dentro e fuori l’auto.

Il testo prevede poi che i dispositivi «possano» essere collegati un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate. Questa è una caratteristica che potrebbe fare molto colpo sui potenziali clienti, ma attenzione: non è detto che il cellulare destinato a ricevere messaggi e chiamate non possa avere la batteria scarica o trovarsi in un punto non coperto dal segnale.

Prezzi e incentivi

Un ulteriore motivo per attendere prima di acquistare è vedere a quanto ammonteranno e a chi spetteranno i contributi statali che dovrebbero essere erogati. Sono aiuti previsti già dalla legge 117/2018, ma bisognerà attendere la legge di Bilancio per saperne di più.

I prezzi dei dispositivi attualmente in commercio partono da 50 euro e arrivano a 100 circa. Sono equipaggiamenti che si aggiungono ai normali seggiolini. Arriveranno anche seggiolini che hanno il dispositivo integrato.

In ogni caso, nella scelta bisogna anche considerare che è importante avere un seggiolino con caratteristiche di sicurezza adeguate in caso di incidente, scopo primario per il quale l’obbligo di far viavviare i bambini sui seggiolini fu introdotto già nel 1988. Spesso gli italiani sono portati a preferire prodotti a basso prezzo, che nei crash test non forniscono grandi prestazioni.