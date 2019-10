Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 6 marzo, ecco come sceglierli Pubblicato il decreto ministeriale attuativo che ne fissa le caratteristiche tecniche, non resta che scegliere il dispositivo da acquistare. Ma senza fretta: ci sono quattro mesi per mettersi in regola e sul mercato possono arrivare nuovi prodotti. Tenendo presente che nessuno sarà mai risolutivo di Maurizio Caprino

Entrerà in vigore il 6 marzo 2020 l’obbligo di usare seggiolini auto con dispositivo antiabbandono per bambini fino a quattro anni. Ora la data è certa, perché è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che fissa le caratteristiche tecniche dei dispositivi. Ci sono quindi quattro mesi per mettersi in regola. E conviene aspettare: non è detto che tutti i prodotti in vendita oggi siano a norma.

Le date

Contrariamente a quanto si è letto quando il decreto è stato firmato dal ministro Paola De Micheli, l’obbligo non entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. Il termine di 15 giorni, cioè il 7 novembre, si riferisce all’entrata in vigore del decreto stesso e serve per far partire il conteggio dei 120 giorni previsti dalla legge 117/2018 dopo i quali scatta l’obbligo di utilizzare i dispositivi.

Contando 120 giorni dal 7 novembre, si arriva al 6 marzo 2020.

Le caratteristiche

Non è un caso se la legge ha previsto questo “ritardo”: bisogna dare il tempo alle aziende per produrre dispositivi conformi al Dm appena emanato e alle famiglie per acquistarli.

Il Dm prevede che un dispositivo deve: