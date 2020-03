«Segnala online gli assembramenti», la giunta Raggi invita alla delazione, i cittadini insorgono Il Pd: ci sono le forze dell'ordine e la polizia locale. E i Radicali attaccano: l'amministrazione pensi a tutelare anziani e fragili, sempre più in difficoltà di Manuela Perrone

«Ci sono assembramenti di persone che ritieni in contrasto con le regole sull'emergenza sanitaria? Puoi segnalarli direttamente all'Autorità competente con il Sus (sistema unico di segnalazione) attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale. È semplice, segui le istruzioni». È questa la novità annunciata giovedì 26 marzo dal Comune guidato dalla pentastellata Virginia Raggi alle prese con l’epidemia coronavirus.

Il vademecum

Una slide guida i cittadini alla «delazione» organizzata: l’accesso al sito, l’identificazione tramite Spid, Cns o credenziali ad hoc

rilasciate dall’amministrazione, l’inserimento della segnalazione alla specifica voce «assembramenti» e l'invio.

Le proteste via social

La slide e il tweet di Roma Capitale hanno fatto subito il giro dei social media, accolti da un coro di indignazione. Centinaia i commenti di cittadini amareggiati che criticano la «caccia alle streghe» e bocciano «iniziative che rievocano il ventennio fascista», adottate mentre già alla popolazione sono richiesti sacrifici pesantissimi e restrizioni della libertà personale mai avvenute nella storia repubblicana.

La sindaca: «solo un canale per convogliare le segnalazioni»

Raggi, intervistata ad Agorà su Rai3, ha però difeso il Sus: «In questi giorni abbiamo ricevuto migliaia di segnalazioni, e così abbiamo deciso di convogliarle in un unico canale per evitare che si disperdessero». La sindaca rifiuta l’equivalenza tra delazione e segnalazione: «Si tratta di segnalazioni che arrivano dai cittadini su chi va nei parchi, ad esempio». Proprio quello che si contesta.

Il Pd: «Ci sono già le forze dell'ordine»

Non abbassano la testa infatti le opposizioni in Consiglio comunale. «La pratica della delazione non ci piace», afferma la presidente dem del I municipio, Sabrina Alfonsi. «Il lavoro di contrasto alle violazioni lo fanno già egregiamente le forze dell'ordine, compresa la nostra Polizia locale».