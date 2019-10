Segnali di crisi per lo shale oil Usa: mancano fondi e la geologia tradisce di Sissi Bellomo

Negli Usa segnali di crisi per lo shale oil quando ce ne sarebbe più bisogno (Reuters)

La marcia trionfale del petrolio «made in Usa» si sta fermando, proprio nel momento in cui il mondo avrebbe più bisogno dello shale oil. I barili estratti dai frackers americani sono infatti leggeri e a basso tenore di zolfo come quelli perduti a causa degli attacchi in Arabia Saudita: forniture che Aramco – pur essendo tornata ai livelli di produzione consueti – non riuscirà a riproporre al mercato finché non avrà completato le riparazioni agli impianti di trattamento di Abqaiq.

A luglio la produzione di greggio degli Stati Uniti è diminuita per il terzo mese consecutivo, ripiegando sotto la soglia psicologica dei 12 milioni di barili al giorno. L’ultimo dato ha un valore relativo: il crollo dell’output a 11,81 mbg, ben 276mila bg in meno rispetto a giugno secondo l’Eia, dipende in gran parte dall’emergenza per l’uragano Berry, che ha costretto a sospendere l’attività di molte piattaforme nel Golfo del Messico. Ma anche se in altre aree del Paese i pozzi sono ancora generosi, i numeri non devono ingannare: i segnali di crisi dello shale oil sono ormai numerosi ed evidenti.

Persino in Texas – dove la produzione ha superato 5 mbg, più di quanto estrae l’Iraq – l’indagine periodica della Dallas Fed ha evidenziato un’ulteriore contrazione dell’attività nell’Oil & Gas nel terzo trimestre, con l’indice sceso a -7,4 dopo il -0,6 del secondo trimestre. I costi di produzione hanno invece continuato a salire, sia pure in modo più moderato.

La situazione è difficile ovunque negli Usa. Il numero delle trivelle in funzione nel Paese si è ridotto del 20% nell’ultimo anno, ai minimi da maggio 2017 (713 in tutto). Questo significa che la produzione di greggio a stelle e strisce è destinata a diminuire ancora nei prossimi mesi, dopo aver rallentato la crescita all’1% scarso nel primo semestre, dal 7% circa dello stesso periodo del 2018.

Tra agosto e settembre sono stati fermati ben 80 impianti di perforazione, un record dal primo trimestre 2016, quando il prezzo del petrolio era crollato sotto 30 dollari al barile, la metà rispetto a oggi.