Le Borse si aggrappano al piano Usa, corre Londra. Record per Apple: vale oltre 2.350 miliardi Prosegue il rally sull'onda del maxi-piano di aiuti di Washington. Francoforte ai massimi storici, Londra recupera dopo la pausa e festeggia (in ritardo) la Brexit. Più indietro Milano ma si riscatta Atlantia. Spread risale a 113 punti di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

(Afp)

Le Borse europee si muovono quasi tutte in rialzo, ma lontane dai massimi di seduta, sulla scia del via libera al maxi pacchetto di aiuti Usa e all'avvio della campagna vaccinale anti Covid in Europa, che lascia sperare per un 2021 all'insegna di una forte ripresa economica. La migliore è sempre Londra, che recupera la chiusura della vigilia e festeggia, anche se in ritardo, l'accordo per una "soft" Brexit. I listini - lanciati così nel rally di fine anno - avanzano anche sull'onda dei nuovi record degli indici di Wall Street e di Tokyo, che ha chiuso ai massimi da 30 anni. Rallenta invece la Borsa di Francoforte, dopo aver consolidato il suo massimo storico, mentre Milano è quella più indietro.

A Wall Street "tripletta" da record, vola Apple

Intanto altra seduta record a Wall Street. I tre maggiori indici stanno infatti ritoccando i massimi, dando vita a una storica "tripletta" borsistica. A sostenere i mercati è sempre la firma del presidente Trump sulla legge di spesa da 1.400 miliardi di dollari per finanziare il governo e sul piano di aiuti da 900 miliardi approvato al Congresso da Repubblicani e Democratici. La legge prevedeva un assegno da 600 dollari per adulti e bambini di famiglie con un reddito lordo entro i 75mila dollari, ma nelle scorse ore la Camera ha approvato a maggioranza bipartisan l'aumento dell'assegno a 2mila dollari. Tra i titoli si registra il record di Apple che ora vale oltre 2.350 miliardi di dollari.

A Piazza Affari risale Atlantia, debole Pirelli

A Milano ancora in luce Leonardo (già in rialzo grazie alla "soft" Brexit) e Ferrari, entrambe con rialzi superiori all'1%. Bene anche la holding Atlantia nonostante l'offerta considerata insoddisfacente per Autostrade per l'Italia da parte del consorzio Cdp-fondi, con cui comunque prosegue il dialogo. Deboli invece le utility con Terna e Tenaris in flessione. Le vendite stanno penalizzando in particolare Pirelli e il gruppo Cnh, mentre la seduta appare interlocutoria per i principali titoli bancari, che soffrono come il resto del comparto a livello europeo.

Nuovi minimi storici per i tassi dei BoT

Rendimento in lieve calo, al nuovo minimo storico, per i BoT semestrali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno sono stati emessi 6,5 miliardi di Buoni a 6 mesi scadenza 30/06/2021 spuntando un rendimento pari a -0,520% (-0,518% il rendimento nell'asta del mese scorso). Sostenuta la domanda che si è attestata a 11,111 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,71. Si tratta, di fatto, della prima operazione del 2021 (il regolamento dell’emissione cade infatti già nel nuovo anno, precisamente il 4 gennaio). Il collocamento di CTz e BTp previsto per il 30 dicembre è stato annullato.

Spread in rialzo a 113 punti dopo recenti minimi

Lo spread tra BTp e Bund è in rialzo, sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato, dopo aver aggiornato nella seduta del 28 dicembre i minimi dal 2016. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è, infatti, indicato a 113 punti base dai 108 punti base, dell'ultimo riferimento della vigilia e nuovo minimo dal 2016. Sale anche il rendimento del decennale italiano allo 0,56% dallo 0,54% del closing registrato alla vigilia.