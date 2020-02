Segnali di tregua tra Conte e Renzi ma la tensione nella maggioranza resta alta Nonostante le rassicurazioni di Italia Viva si naviga a vista nell’esecutivo e per il momento la paventata crisi resta sullo sfondo di Ce.Do.

Sì riforma penale con lodo Conte bis, scontro frontale con Renzi

Se la tregua armata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, reggerà è ancora presto per dirlo. Di certo è che, almeno per ora, il paventato scossone al già precario equilibrio della maggioranza non è arrivato. Il premier nega di lavorare a un suo “governo ter”. E Renzi, dal canto suo, smentisce di voler essere lui a rompere. La crisi, insomma, resta nel cassetto, i toni si sono fatti più bassi ma il rischio dell’incidente rimane altissimo.

Conte chiede chiarimenti a Italia Viva

Il premier ha rinnovato nelle ultime ore la richiesta di chiarimento a Renzi ma senza rivolgere alcuna accusa alla pattuglia di parlamentari guidata dall’ex presidente del Consiglio. «Porte aperte a Iv, ma ci dicano se vogliono correre ancora con noi», è il messaggio di Conte. Insomma, la partita è aperta malgrado le rassicurazioni fatte arrivare da Italia Viva che ha annunciato di voler votare la fiducia al governo sul decreto Milleproroghe la prossima settimana alla Camera.

Alta tensione sulla prescrizione

Ma il campo di battaglia resta però un altro. Renzi, infatti, non sembra aver alcuna intenzione di deporre le armi sulla prescrizione, mantiene in canna la possibilità di una mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e porta avanti la sua guerriglia in Senato. E lo scontro potrebbe in effetti sorgere proprio a Palazzo Madama se Forza Italia dovesse andare avanti con il suo piano di ripresentare un emendamento per cancellare la riforma voluta dal Guardasigilli.

Prescrizione, ecco cosa prevede il lodo Conte-bis

La cautela del premier

Conte, da par suo, si muove con estrema cautela. Oggi, riferiscono alcune cronache parlamentari, potrebbe forse incontrare il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per fare il punto sull’agenda di governo e sulle fibrillazioni in atto nella maggioranza. Dove, in casa Pd, si guarda al voto come unica alternativa all’attuale maggioranza. Anche se, sottotraccia, non manca il lavorio a una exit strategy nel caso in cui il leader di Iv dovesse portare fino in fondo i suoi piani belligeranti. A Palazzo Madama sarebbe infatti già pronto a muoversi un gruppo di responsabili in soccorso del governo che uscirebbe però allo scoperto solo in caso di necessità.

A Roma M5s in piazza contro i vitalizi, poi sarà la volta delle Sardine

Insomma, si naviga a vista. E, per ora, l’affondo definitivo di Renzi contro il governo resta sullo sfondo, ma più di qualcuno ne sposta il timing a dopo il referedum sul taglio del numero dei parlamentari previsto per il 29 marzo. Ad alzare la tensione, però, potrebbe essere sabato 15 febbraio la manifestazione M5s contro i vitalizzi nel centro della capitale. Mentre domenica 16 febbraio a scendere in piazza, sempre a Roma, sarà il movimento delle Sardine che indica tra i motivi della manifestazione, in programma a Piazza Santi Apostoli (la stessa scelta sabato dai pentastellati), «l’abolizione dei decreti sicurezza e idee propositive sul futuro della capitale».