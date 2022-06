Segnali di vitalità all’ombra dei campanili

A volte sono i corpi un po’ anchilosati delle rappresentanze a chiamare a raccolta il territorio, come accade a Lecco, dove l’Api, in alleanza con il cineforum della parrocchia, prova a capire il perché di un mercato del lavoro che sembra non riuscire più a mobilitare sia il bisogno di senso che di reddito; chiedendosi perché la fabbrica, pur offrendo lavoro più strutturato, fatichi a mettersi in sintonia con una società che non è più disponibile (soprattutto tra i giovani) a dare appartenenza all’istituzione impresa.

Nelle città-snodo all’ombra dei campanili si fanno prove di distretto sociale, per riflettere su come ricucire un divario tra valori diffusi e fabbrica. È sempre a Lecco che un’altra rappresentanza come l’Unione del Commercio chiama a ragionare di crisi e di vie d’uscita i sindaci del territorio, provando a non chiudere la discussione solo su tasse e burocrazia, ma a ragionare di come il commercio può rimanere fattore di sviluppo territoriale nell’epoca delle piattaforme e della messa a valore diretta della vita sociale e dei bisogni personali attraverso la rete.

Da Lecco si va giù nella città infinita verso Merate dove si ripensano i distretti del commercio come volàno di una piattaforma territoriale in cui 12 comuni, partendo dai “bottegai” di prossimità, collegandosi ai finanziamenti regionali provano a integrare cura territoriale, salto al digitale, e attrattività del capitale naturale con il vicino parco di Montevecchia.

Lo stesso segnale emerge ad Arzignano, dove è l’amministrazione comunale che chiama le imprese del distretto per costituire il “Comitato Arzignano capitale della pelle” con un marchio che include istituzioni, imprese, scuole tecniche, l’utility dell’acqua, la Proloco per completare la transizione verso la sostenibilità delle filiere. Che oggi sempre più assomigliano a ragnatele territoriali del valore in cui il tema della qualità della vita e della salute non può più essere una esternalità, ma una “internalità” che deve entrare nel conto economico delle imprese alla voce competitività. O anche a Sassuolo, nel distretto della piastrella, in uno dei possibili epicentri di una stagflazione da finanziarizzazione delle materie prime energetiche oltre che da infarto delle catene logistiche, dove si discute se la sperimentazione di una ristrutturazione in chiave di comunità energetica sostenibile e intelligente tra aree produttive e residenziali, con una coalizione da città-distretto tra rappresentanze, istituzioni e utilities, potrebbe garantire un futuro alle filiere produttive.

Oppure Carpi dove è il comune che prova ormai da tempo a tessere una intelligenza collettiva delle rappresentanze e dell’impresa, in grado di spingere in avanti la metamorfosi in chiave di circolarità la filiera del fashion nell’ex-distretto.