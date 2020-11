L’Europa ancora in rialzo dopo il rally, si ragiona sui tempi del vaccino Gli indici sono reduci da una seduta estremamente positiva segnata dagli annunci della casa farmaceutica Pfitzer sul vaccino anti-Covid dichiarato efficace al 90 per cento di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

Le Borse europee allungano il passo con i future Usa dopo il rally che le ha riportate ai livelli pre-lockdown di inizio marzo. La seduta di lunedì 9 novembre ha registrato l'euforia per l'annuncio degli esiti positivi dei test sul vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech, che ha provocato una massiccia rotazione dei portafogli. Gli investitori proseguono con gli acquisti ma valutando anche le incertezze sui tempi della commercializzazione dell'antidoto. Altro fronte su cui prevalgono nuovamente i dubbi è quello della politica Usa: con le elezioni ormai alle spalle i mercati si interrogano sulla percorribilità di un accordo tra Democratici e Repubblicani su un nuovo piano di stimoli all'economia nel contesto della transizione del potere al presidente eletto Joe Biden, che si preannuncia molto complicata viste le resistenze del presidente uscente Donald Trump.

Scatto di Leonardo a Milano

A Piazza Affar, tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, le vendite colpiscono Ferrati, Stmicroelectronics, Prysmian e Pirelli. Deboli le utility, in calo anche Diasorin. Gli acquisti si concentrano su Leonardo dopo i rumors sulla possibile Ipo della controllata Usa Drs che la società non ha smentito. Tra le banche, spiccano al rialzo Unicredit e Intesa Sanpaolo. Bene anche Atlantia, Eni e Poste Italiane.

Spread in rialzo a 123 punti, rendimento stabile a 0,72%

Seduta in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, dopo che ieri la curva dei rendimento è schizzata verso l'alto di una decina di punti base dopo la notizia sul vaccino anti-Covid sviluppato dall'azienda farmaceutica americana Pfizer. Tutti i rendimenti della zona euro sono aumentati senza distinzione di merito di credito per un travaso di liquidità che ha portato i flussi in uscita dall'obbligazionario a convergere sui listini azionari europei ed americani. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark italiano e il pari durata tedesco è indicato a 123 punti base dai 121 punti della vigilia; il rendimento del BTp decennale apre la seduta allo 072%, stabile rispetto a ieri.

L'Asia positiva ma senza slancio, +0,26% Tokyo

Le Borse asiatiche hanno chiuso sì in territorio positivo, ma rallentando il passo nella seconda parte della seduta. La Borsa di Tokyo ha chiuso leggermente in rialzo, dopo aver rallentato il ritmo rispetto all'apertura sulla scia dei mercati occidentali galvanizzati dall'annuncio di un vaccino 'efficace al 90%' contro il Covid -19. L'indice Nikkei, che aveva guadagnato quasi l'1,8% nei primi minuti di negoziazione, ha chiuso in rialzo per la sesta seduta consecutiva (+0,26% a 24.905,59 punti); l'indice Topix e' aumentato in misura maggiore (+1,12% a 1.700,80 punti).

