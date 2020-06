Segretario con direttorio: un vertice per il futuro M5s Ma la nuova governance solo dopo gli Stati generali tra fine settembre-inizio ottobre. Sul Venezuela anche Conte: «fake news». Ma Renzi: «è giusto che si indaghi» di Manuela Perrone

Calenda: Sala opportunista ad ammiccare a Grillo e Casaleggio

Ma la nuova governance solo dopo gli Stati generali tra fine settembre-inizio ottobre. Sul Venezuela anche Conte: «fake news». Ma Renzi: «è giusto che si indaghi»

3' di lettura

La data cerchiata in rosso in casa M5S è il 19 giugno. Perché Luigi Di Maio tornerà in Italia dopo le tappe di ieri in Svizzera e di oggi in Turchia. E si apriranno le danze dei vertici: subito uno su Autostrade, poi a stretto giro un nuovo summit dell’intero stato maggiore del M5S, simile a quello che nell’estate 2019 nella villa di Bibbona di Beppe Grillo decise il divorzio da Matteo Salvini e pose le basi per l’abbraccio con i dem che avrebbe portato alla nascita del Governo giallorosso.

Ma stavolta sul tavolo c’è l’assetto organizzativo del Movimento, squassato dallo scontro tra Grillo, difensore del patto con il Pd e della premiership di Giuseppe Conte, e Alessandro Di Battista, che ha lanciato l’Opa sul M5S invocando l’«assemblea costituente» subito stoppata dal garante.

Le tre ipotesi sul tavolo

Le ipotesi al vaglio sono tre. La più gettonata resta quella di fissare gli “stati generali” del Movimento (congelati sine die da Grillo per l’emergenza coronavirus) non più a fine anno, ma tra fine settembre e inizio ottobre, dopo le elezioni regionali. Ma fermando le ambizioni di “Dibba”. Perché la soluzione futura più caldeggiata dall’ala governista è quella di una «governance pluralista e non di una figura monocratica rappresentata dal capo politico», per usare le parole della vicepresidente del Senato, Paola Taverna, consegnate ieri a Zapping su Radio1.

Ma non tutti sono d’accordo. Dallo stesso Di Maio a Stefano Buffagni, il primo a proporre un “politburo”, la convinzione diffusa è che un Movimento maturo non possa prescindere da una figura di coordinamento (un segretario), magari affiancato sia da una segreteria collegiale sia da un presidente.

A Taverna, che nutre anche lei ambizioni da leader, viene attribuita la seconda idea: quella di anticipare la creazione di un direttorio a cinque per traghettare il Movimento fino agli “stati generali” e neutralizzare il rischio Di Battista e gli scossoni che verranno. Ma per istituirlo servirebbe una modifica statutaria proposta da Grillo e una votazione online indetta con 15 giorni di anticipo. «Non ne vale la pena», dicono in molti.