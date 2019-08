Sei cose da sapere sul debito (e perché tiene in ostaggio le banche centrali) Il modello di crescita basato sulla creazione di debito (e reso sostenibile dalla compiacenza delle banche centrali) potrebbe aver raggiunto i propri limiti: lo rivela un white paper di Lombard Odier che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. Ecco cosa sta accadendo di Enrico Marro

(Adobe Stock)

7' di lettura

Il modello di crescita basato sulla creazione di debito (e reso sostenibile grazie alla compiacenza delle banche centrali) potrebbe aver raggiunto i propri limiti. A rivelarlo è un interessante white paper di Lombard Odier dedicato proprio al nodo del debito mondiale (Fear and loathing in global debt - An analysis of the sustainability and challenges of global debt) che Il Sole 24 Ore è in grado di presentare in anteprima. L’analisi del gruppo bancario svizzero contribuisce a smascherare alcuni falsi miti sul tema, ma sottolinea anche il ruolo decisivo assunto dalle banche centrali nella gestione di uno stock di debito sempre più ingombrante.

IL DEBITO GLOBALE SI STA STABILIZZANDO IL DEBITO GLOBALE SI STA STABILIZZANDO

1. Il debito si sta stabilizzando

In primo luogo, dopo vent’anni di crescita il debito globale in tutte le sue forme sta rallentando la sua corsa, anche se resta vicino ai record di sempre. Negli ultimi tre anni si è addirittura stabilizzato: secondo l’Institute of International Finance alla fine del 2018 ammontava a 243mila miliardi di dollari, pari al 317% del Pil mondiale, cifra leggermente inferiore al dato di marzo 2016.

Attenzione, spiega poi la banca svizzera, perché il debito non rappresenta di per sé qualcosa di negativo. Senza debito non ci sarebbe innovazione: una nuova azienda ha bisogno di denaro per finanziare nuovi progetti, altrimenti questi restano idee sulla carta. I creditori scommettono su queste idee, credendo che saranno redditizie e che offriranno un ritorno più elevato rispetto all'investimento iniziale. Il problema è quando la massa del debito in tutte le sue forme (pubblico, privato, finanziario e corporate) diventa troppo alto.



LA CORSA DEL DEBITO DEI PAESI EMERGENTI LA CORSA DEL DEBITO DEI PAESI EMERGENTI

2. Un debito alto pesa su inflazione e crescita