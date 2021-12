Natale, 6 oggetti da regalare per trasformare la casa in smart home

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Natale è un’ottima occasione per chi, da tempo, sogna di vivere in una casa più smart. La domotica è ormai per tutte le tasche, e non servono neanche competenze specifiche. Vediamo allora qualche idea natalizia per trasformare la propria abitazione in una smart home.



Il telecomando intelligente di BroadLink



Partiamo dal prezzo, che è veramente alla portata di tutti: 20 euro. Con questo oggetto, il BroadLink Mini 3, è possibile rendere smart molti oggetti: dal televisore al cancello elettrico, dal climatizzatore all'impianto HiFi. Bastano pochi passaggi di configurazione (non semplicissima, in certi casi). Serve l'applicazione ufficiale ed è compatibile sia con Alexa che con Google Home, quindi risponde ai comandi vocali.



Loading...

Lampada Dyson Lightcycle Morph



Qui c'è un mix di tecnologia e design, e infatti il prezzo è impegnativo: 749 euro. Ma la lampada Dyson Lightcycle Morph è fra le più apprezzate dai consumatori. Fornisce un'illuminazione ottimale, è componente di arredo di grande stile ed è completamente smart. È gestibile – una volta connessa al WiFi di casa - dall'applicazione Dyson, attraverso la quale è possibile regolare l'intensità della luce, l'accensione e lo spegnimento, ma anche la tonalità. Dal punto di vista della tecnologia, ci sono diverse modalità pre-impostate: Studio, Relax, Precisione, Boost, Sveglia, Notturna e Assente. Inoltre, può essere controllata manualmente grazie a un dimmer e a un selettore della temperatura di colore che permettono di definire il tipo di luce che si preferisce. Il corpo centrale con luce d'ambiente integrata è progettato attorno a un particolare stelo in alluminio-policarbonato, dotato di 16.740 fori.

Amazon Fire TV



Torniamo al basso costo. Per chi ha una TV non smart e non se la sente di affrontare nuove spese, c'è l'opzione offerta da Amazon: la Fire TV Stick 4K. È sul mercato da poco (ne esistono modelli precedenti) e costa 60 euro (ma è perennemente in offerta, e si spende meno). È un dispositivo chiave per una smart home, perché in sostanza introduce Amazon Alexa nella Tv di casa. Si collega tramite una banale porta HDMI, ha un telecomando essenziale ma funzionale. Ed al suo interno ospita le migliori App per l'entertainment televisivo: da Netflix a Disney Plus, da Dazn a tutto il resto.



L'albero di Natale smart con Twinkly



È Natale e allora anche l'albero può essere smart. I prodotti più ricercati sono senza alcun dubbio quelli di Twinkly, luci connesse nate dalla start-up Ledworks. Un prodotto made in Italy che sta conquistando tutti, anche al di là dei confini nazionali. Twinkly propone una serie di opzioni: dai tubi alle classiche lampadine Led per albero, fino alle stringhe incollabili. I costi variano (si spende chiaramente di più del classico impiantino per albero di Natale), ma è tutto controllabile da smartphone. Non solo l'accensione e lo spegnimento (anche a distanza, perché i prodotti sono collegati al WiFi di casa), ma anche il grado di illuminazione, i colori e gli effetti. E i risultati sono eccellenti.