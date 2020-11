Seiko Italia sbarca online La filiale italiana ha lanciato una piattaforma digitale dedicata di P.Gua.

Per la filiale italiana di Seiko l’anno si chiude con il lancio di un sito e-commerce che ha debuttato qualche giorno fa e che andrà ad affiancare il canale distributivo tradizionale: «In linea con gli altri mercati, anche noi della filiale italiana abbiamo deciso di sviluppare una piattaforma digitale per le vendite online. L’obiettivo è essere il più capillari possibili sul territorio nazionale e soddisfare le esigenze degli appassionati del brand» racconta Roberto Sforzini direttore di Seiko Italia fin dalla sua apertura del 2018. Questa vetrina digitale andrà a integrare la rete di retailers tradizionali con i quali il marchio lavora da quando ha aperto la sede qui. «Si tratta di un format internazionale che include i punti vendita online ufficiali, presenta gli orologi e racconta il nostro mondo e le sue curiosità» dice Sforzini aggiungendo anche che, vista la situazione che si è venuta a creare in seguito al Covid, i concessionari stanno selezionando molto di più rispetto al passato l’assortimento di marchi in vendita, puntando su quelli «in grado di garantire un offerta che abbia dei contenuti e possa rendere un sell-out adeguato: aspetti che riguardano Seiko che pertanto in questo canale ha guadagnato degli spazi importanti e qualitativi». Per quanto riguarda le performance di mercato, come tutti anche Seiko Italia risente della pandemia: «Se penso all’anno fiscale 2019/20 terminato il 31 marzo scorso la nostra crescita come filiale era più del 50% sull’anno precedente. Ovvio che i numeri che verranno dopo subiranno gli effetti dell’emergenza sanitaria, ma se consideriamo il trend che avevamo avuto dal 2018, il 2020 avrebbe potuto essere eccezionale». Guardando al futuro, sembra evidente quanto sia difficile fare previsioni di mercato per il 2021. Chiude Sforzini: «Cerchiamo di essere ottimisti e speriamo in una ripresa economica in Europa appena usciremo da questa situazione. Di certo non smetteremo di presentare novità. Già in questo ultimo trimestre dell’anno abbiamo lanciato degli orologi in edizione limitata che richiamano alcune delle nostre casse storiche che sono delle vere e proprie icone del brand come l’Alpinist del 1995». Un modello esclusivo per il mercato europeo e in edizione limitata a 2020 pezzi il cui colore verde smeraldo richiama quello dei ghiacciai delle alpi.

