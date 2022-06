Seiko rafforza l’impegno per tutelare oceani e ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con le ultime novità della linea Prospex, Seiko arricchisce la collezione diver con tre modelli automatici in acciaio subacquei fino a 200 metri, in tre colori di quadrante che evocano altrettante tonalità di ghiaccio. Inseriti all’interno della linea Save the Ocean, contribuiscono ai progetti di salvaguardia ambientale del brand. «Attraverso la linea Prospex sviluppiamo diverse iniziative a sostegno dell’ambiente marino, una delle quali prevede ad esempio contributi all’Istituto nazionale di ricerca polare con sede a Tokyo – spiega Filippo Nembrini, direttore di Seiko Italia –. Tengo a sottolineare che l’attenzione di Seiko verso l’ambiente è un tema molto più ampio: l’azienda ha identificato alcuni obiettivi dal forte impatto sociale, definiti sustainable environment goals, per contribuire in maniera attiva allo sviluppo di una società sostenibile a 360°». Il pubblico di Seiko accoglie sempre con entusiasmo le edizioni speciali Save the Ocean. «Non solo per il valore aggiunto del contributo alla salvaguardia ambientale – aggiunge Nembrini – ma perché normalmente propongono reinterpretazioni moderne di orologi che hanno segnato la storia brand, e che spesso vengono esaurite in breve tempo».