SeiMilano, Borio Mangiarotti: «Da giugno in consegna il primo lotto residenziale»

I punti chiave La pipeline

Carbon neutrality

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Saranno in consegna dal mese di giugno i 500 appartamenti del primo lotto residenziale del progetto di riqualificazione di SeiMilano (250 in libera vendita e altrettanti in edilizia agevolata a 3mila euro al mq), oltre a 30mila mq di uffici e circa 10mila mq di funzioni commerciali. Appena il tassello di un puzzle in una pipeline di 1600 appartamenti in realizzazione e dislocati in diverse zone della città, in contesti ad alto potenziale di crescita. Con nove acquisizioni nell’ultimo triennio (le più recenti riguardano le aree di via Fiuggi, a poca distanza dalla fermata Istria della M5, e di Quinto de’ Stampi, nel comune di Rozzano) e oltre 250 milioni di euro di lavori in corso, Borio Mangiarotti ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 110 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto al 2021.

La pipeline

Lo scorso ottobre a SeiMilano hanno inoltre preso il via i lavori per il nuovo parco pubblico: un polmone verde di oltre 16 ettari, progettato da Michel Desvigne Paysagiste. Entro il primo semestre del 2025, sorgerà una città giardino contemporanea, progettata dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects, che oltre al parco ospiterà circa 1.200 residenze in edilizia libera e convenzionata.

Loading...

La storica società di costruzioni milanese sta eseguendo come general contractor per partner istituzionali, il nuovo Centro di Fondazione Together To Go (TOG) Onlus a Milano, la Casa dei Ragazzi IAMA Onlus a Olgiate Molgora (LC), ed è con Dea Capital e Invesco Real Estate nell’intervento, appunto, di SeiMilano.

«È stato un anno difficile – spiega Edoardo De Albertis, ceo di Borio Mangiarotti – perchè i costi dlle materie prime sono aumentati del 30-35%, abbiamo dovuto rinegoziare contratti chiusi ma divenbuti insostenibili. La dinamica dei prezzi è cresciuta causa dell’inflazione ma anche i costi e i valori fondiari sono aumentati. Oggi, con valori fondiari da mille-1200 euro al mq a Milano 500-600 euro al mq nell’hinterland, con maggiori oneri di costruzione, è impossibile andare sul mercato sotto i 3500-4mila euro al mq».



In particolare: nei prossimi mesi partiranno i lavori per 180 unità abitative in via Bistolfi (il progetto sull’ex area Sammontana prevede 180 unità in libera vendita e 100 in edilizia residenziale sociale, Ers, che realizzerà Redo).