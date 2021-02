SeiMilano, Invesco realizza 650 case

Invesco non è al suo primo investimento in Italia. In portafoglio ha uffici in via Broletto a Milano, a Torino uno sviluppo residenziale che porta avanti con Kryalos Sgr e asset di logistica sul territorio nazionale.

Circa due anni fa, nel gennaio 2019, Orion Capital Managers ha, invece, acquistato la parte uffici di SeiMilano (oltre 30.000 mq di Gla in classe A) per un investimento totale previsto di oltre 100 milioni di euro.

«Negli scorsi mesi è stata avviata la commercializzazione del primo lotto residenziale di SeiMilano, che ha ottenuto risultati record in un periodo particolarmente difficile, segnato dall’esperienza del lockdown - recita un comunicato -. Sono infatti sold out le residenze a oggi immesse sul mercato».

A oggi sono stati completati gli interrati del primo lotto residenziale ed è stata avviata la realizzazione delle strutture fuori terra. La fine dei lavori è prevista entro la fine del 2022 per il primo lotto residenziale e gli uffici, ed entro la fine del 2024 per il secondo lotto residenziale.