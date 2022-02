Sella Personal Credit punta sull'intelligenza artificiale di Datrix per accelerare l'erogazione del credito

“L’Intelligenza Artificiale è in grado di trasformare la gestione documentale del settore bancario - ha dichiarato Mauro Arte, direttore generale di Datrix -, ottimizzando i sistemi, generando produttività ed efficienza”.

“OCS è alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di automatizzare i processi di erogazione nel mercato del consumer credit, liberando risorse e creando valore per i propri clienti. Il progetto in corso con SPC e il gruppo Datrix ne è un esempio concreto” dichiara Valentina Cianci, Head of Sales di OCS.