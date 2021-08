Selvaggio Ionio ad Alliste tra alcove intime di blu e caffè al ghiaccio

È un percorso fresco e intimo quello che si snoda tra Cisternella e Torre Sinfonò nella Marina di Alliste. Siamo nel Salento ionico, la pista ciclo pedonale è lunga poco più di quattro chilometri e si dipana a serpentina proprio a ridosso del mare. Alcove di acqua blu, piccoli fiordi, gli scogli che affiorano, qualche chiosco in legno dove bere un caffè col ghiaccio amaro o addolcito, come si usa qui, dal latte di mandorla. Si dorme all'Hotel Jonico che è un belvedere ideale per stare affacciati 24 ore su 24 su questo mare per indole gentile. E poi al mattino presto ci si infilano le scarpette da trekking, tenendo quelle gommate per i tuffi. E' godimento puro.



