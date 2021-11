Sema 2021, è tornato il salone delle auto pazzesche personalizzate: ecco le tedenze del tuning Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Negli Stati Uniti il tuning è un must per qualsiasi tipo di veicolo su ruote. Dai pick-up alle super sportive, disporre di un mezzo personalizzato è un fattore irrinunciabile. I motivi di tanto interesse sono la passione, ma anche il fatto che negli Usa non ci sono le innumerevoli restrizioni e le normative che rendono le modifiche molto più complesse e a volte illegali in Europa. È così che il mercato americano dell'aftermarket è più vivo che mai sia per i colossi dell'automotive che anche per le piccole aziende con le loro preparazioni artigianali realizzate su misura.

Sema o Specialty Equipment Market Association

È per questo semplice motivo che il Sema l'acronimo di Specialty Equipment Market Association, attira migliaia di appassionati interessati a scoprire non solo le tendenze future, ma anche le soluzioni più estreme per i modelli in vendita sul mercato. Anche l'edizione 2021 si è segnalata per estrosità al limite delle decenza oltre che per soluzioni che da noi non sarebbero prese in considerazione se non da una ristretta minoranza di appassionati pronto a pianificare un budget considerevole per un'auto se non unica, rara.

Quattro i prototipi di Jeep alla rassegna 2021

Il Wrangler Overlook, ad esempio, nasce sulla base della versione Unlimited. La carrozzeria è allungata di 30 cm per fornire più spazio ai passeggeri posteriori: i posti a sedere sono rialzati di quasi 13 cm e dei vetri aggiuntivi assicurano una visione panoramica. Ai passeggeri anteriori è dedicato un tetto in vetro asportabile. La Wrangler è personalizzata con cofano e paraurti modificati, luci aggiuntive, cerchi da 20 pollici, pneumatici da 37 pollici e l’assetto rialzato grazie a degli ammortizzatori del kit Jeep Performance Parts.

Una demo car by Mopar della Wrangler plug-in

La sigla 4xe è quella che caratterizza il modello plug-in hybrid della Wrangler e in effetti lìesemplare non è stato trasformato radicalmente. Si tratta però di una sorta di demo car sulla quale sono state installate personalizzazioni Mopar e Jeep Performance Parts dedicate al modello: l’assetto rialzato, i paraurti tubolari, il parabrezza Gorilla Glass, le luci a Led, le portiere tubolari e le ruote da 37 pollici. Sono allo stato di prototipo, invece, il rack sul cruscotto per il montaggio degli accessori e anche il compressore d’aria che è realizzato su misura per il bagagliaio.

Jeep dice la sua nel mondo del restomod

Il brand Usa di Stellantis ha realizzando una variante della Kaiser Jeep M725, un’ambulanza militare degli anni 60. Se la carrozzeria mantiene il design originale, tutto il resto tradisce la presenza di qualcosa di speciale nel cofano: i cerchi da 20 pollici con pneumatici da 40 pollici con tanto di parafanghi allargati, sono infatti stati installati per poter controllare i 485 cv del V8 6.4 Hemi. All'interno che è rimasto spartano l’unico tocco di originalità è rappresentato dal volante e dalla leva del cambio personalizzati, oltre che dai rivestimenti di tessuto.