Semafori con conto alla rovescia solo su alcune strade e mai per il verde

Negli altri casi, chi gestisce la strada semplicemente “può” installare il countdown o, al massimo, è obbligato a valutare se installarlo.

Per evitare un eccesso di colori e far sì che gli utenti prestino attenzione all’accensione del verde, il Dm esclude i countdown sulle luci di questo colore. Non sono ammessi nemmeno dispositivi “multicolore”: l’unica tolleranza prevista sui countdown esistenti riguarda le dimensioni. Ciò non implica che gli impianti difformi andranno smontati: l’obbligo pare esserci solo per quelli “sperimentali” e non anche per quelli installati con il precedente Dm, il 164/2017.

Il Dm esplicita che i countdown sono tra le destinazioni dei proventi delle multe. L’Anci ha premuto per chiarire che vanno fatti subito gli interventi in aiuto a pedoni e ciclisti.

Sono previste pulsantiere per rendere più fruibili i semafori pedonali a chiamata, ma non è chiaro come si possono conciliare con la normativa tecnica in favore delle persone non vedenti.

Altri problemi tecnici possono arrivare dalla posizione di montaggio prevista: a lato della lanterna, con rischio di confusione sugli attacchi ai pali.