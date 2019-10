Sembrava impossibile... Storie di imprenditori vincenti partiti dal nulla

E vogliamo parlare di Antonio Ferraro, il boss di Eurocoltellerie, 20mila punti di vendita non solo di lame e coltelli? Di origine pugliese, se c'è uno venuto dalla gavetta è proprio lui. Cresciuto in una casa popolare di Baggio, periferia milanese, da una nonna che aveva avuto 18 figli, si accorge presto che se vuole trovare un suo spazio nel mondo deve svegliarsi prima dei suoi coetanei.

«È arrivato l'arrotino...», racconta Ferraro, scherzando ma non troppo. «Abbiamo due capannoni di 6mila metri quadrati ma non riusciamo a crescere di più perchè ci manca la manodopera. Trovare operai è sempre più difficile. Abbiamo anche assunto 2 ex Martinit e molti stranieri. Uno dei capi, bravissimo, è egiziano. Purtroppo quando i giovani sentono che devono fare questo lavoro, ci dicono no grazie. Sinceramente non li capisco perchè da noi, a Novate Milanese, tutti i dipendenti sono in regola. E lavorano in sicurezza vestiti con guanti e grembiuli anti taglio. Ma ai giovani questo lavoro non piace. Pensano al vecchio arrotino e preferiscono starsene a casa a guardare il soffitto o lo smartphone. Contenti loro».

Si potrebbe continuare senza annoiarvi. Come non ci si annoia a leggere Sembrava impossibile “Da 0 a 100. Storie di imprenditori di successo”(Wise Society, 19,90 euro) scritto da tre giornalisti (Manila Alfano, Giorgio Gandola, Stefano Zurlo) che per capire dove sta andando il nostro Paese hanno voluto raccontare le storie di 23 imprenditori “partiti da zero” e arrivati al successo grazie a una grande passione e a un grande coraggio.

Sembrava impossibile. «Per questo - spiega Giorgio Gandola - gli abbiamo dato questo titolo. Sono tutte persone che partono sfavorite. Quasi sempre con bassi titoli di studio perché, per aiutare le famiglie, hanno abbandonato la scuola. Alcuni, quelli più anziani, hanno raggiunto a malapena la quinta elementare. Ma anche i più giovani, come Davide Dattoli, hanno percorsi particolari. Sono curiosi, colgono le novità, e hanno voglia di rischiare in proprio.

Alcuni sono spinti proprio dalla fame, come Giovanni Fileni, marchigiano, 79 anni, un meccanico nato da genitori contadini diventato un formidabile leader della ristorazione bio. Il suo è il terzo gruppo italiano nel settore avicolo, e il primo produttore di carne bianca da agricoltura biologica. Fileni allevava pulcini per aiutare la famiglia. Ora la sua azienda fattura più di 400 milioni all'anno.