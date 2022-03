Chip, Intel annuncia 80 miliardi di investimenti in Ue. Progetti anche in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mentre il conflitto fra Russia e Ucraina pone nuovi dubbi sul futuro dei semiconduttori a causa delle incertezze su palladio e neon, materie prime di cui il territorio in guerra è molto ricco, la statunitense Intel annuncia un investimento miliardario nel cuore dell'Europa. La società di Santa Clara ha reso noto che investirà 33 miliardi di dollari (36 miliardi di euro), per aumentare la produzione di chip in tutta l'Unione, in un piano complessivo di investimenti ancora più ricco.



I piani su Italia e Germania

Del piano fa...