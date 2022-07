Semiconduttori, nuovo impianto in Francia inseguendo gli obiettivi del chips act

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se l'obiettivo europeo è quello di raggiungere il 20% della produzione mondiale di semiconduttori entro il 2030, l'accordo siglato oggi fra STMicroelectronics e GlobalFoundries va proprio in questa direzione. Le due aziende hanno annunciato l'apertura di un nuovo impianto per la produzione di chip su wafer di silicio da 300 mm a Crolles, in Francia. Un impianto che sarà operativa a partire dal 2026 e che supporterà varie tecnologie, in particolare quelle basate sulla cosiddetta “FD-SOI”. La fonderia...