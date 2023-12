Semplicità cercasi per vetture sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’anno automobilistico 2023 passerà alla storia, almeno in Europa, come spartiacque tra il prima termico e un dopo elettrico, quel futuro prossimo del 2035 fatto, con tutta probabilità, solo di vetture a batteria. Ma non basta: il 2023 non è solo l’anno del famoso (o per taluni famigerato) Ice ban, ma è quello dello sbarco in massa, nel vecchio continente, di decine di marchi e modelli cinesi quasi tutti elettrici, molti dei quali di grande qualità e densi di interessanti idee fresche in fatto di stile e tecnologia, anche perché i cosiddetti newcomer, sulla scia di Tesla, non hanno il problema della legacy, del retaggio tecnico e culturale, e possono osare e sperimentare di più. E qui sorgono i problemi legati a usabilità, ergonomia e sicurezza stradale. Le vetture di ultima generazione, salvo rare eccezioni, quasi tutte giapponesi, sono equipaggiate con super scenografiche interfacce uomo-macchina e sistemi di infotainment completamente touch. In pratica dei tablet che governano tutte, e sottolineiamo tutte, le funzioni dell’auto. Questo è un eccesso: passi l’innovazione, la ricerca di soluzioni più moderne e cool, ma esagerare con i comandi touch, che già alla guida non sono il massimo, non è un bene. Non si può per regolare, ad esempio, la temperatura della climatizzazione, armeggiare tra menu, sottomenu, uscire dal navigatore, magari con le mappe di Google in mirroring. La distrazione è in agguato: queste interfacce digitali fanno distogliere gli occhi dalla strada. E, beninteso, non è un discorso da vecchio boomer, restio alle nuove tecnologie: non si tratta dell’antica diatriba tra i fan della tastiera del Blackberry e il touch dell’iPhone. L’auto non è uno smartphone: si muove e va guidata e la guida autonoma non esiste, ci sono solo sistemi di assistenza, gli Adas (alcuni obbligatori) ma non sono abbastanza efficaci, sufficientemente intelligenti. Possono, è vero, prevenire una collisione, in alcuni casi, ma gli occhi devono stare sempre e comunque sulla strada. I dati dell’ultimo rapporto Dekra sulla sicurezza stradale parlano chiaro: il 90% degli incidenti sono causati dall’errore umano. E l’uso criminale dello smartphone alla guida con incoscienti che fanno anche stories su Instagram e video su Tiktok, non basta a spiegare il fenomeno. Tra gli imputati ci sono anche i sistemi di bordo, belli da vedere (e da usare se l’auto è ferma) che e di certo piacciono alle case per ridurre i costi e proporre una soluzione spendibile lato marketing, ma che all’atto pratico è deleteria nei suoi eccessi tutto touch. Servono sistemi semplici (anche per ricaricare, ma questo è un altro discorso). E i comandi vocali? Qui si apre un capitolo. Quelli sviluppati dalle case sono disastrosi, meglio fanno Alexa o Google Assistant, ma per abbassare la temperatura a bordo, magari con passeggeri che parlano, siamo sicuri che sia sensato dire: «Hei Google, ho caldo». Molto meglio un pratico, vecchio, pulsante e occhi sulla strada. Sempre. Anche nel 2024.