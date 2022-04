Semplicità ed efficacia, l’embedded banking fa breccia tra le pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il quadro economico è cambiato radicalmente in questo primo scorcio del 2022 e la ripresa rischia di essere fortemente minata. I colpi di coda – sempre che di questo si tratti – della pandemia, l'incombere di scenari di guerra allargati, l'inflazione non attribuibile a una domanda in sana crescita, gli effetti sulle catene globali di fornitura sono tutti elementi che minano le basi della ripresa.



Ma soprattutto indicano che anche in prospettiva tutti gli attori economici dovranno fare i conti...