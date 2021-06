Semplicità pensosa o fiammata di colore?A Parigi si chiude una tornata liberatoria di sfilate

Il tailoring è allungato, fluido e ieratico, con condimento di camicie-pezzo unico dipinte dall'artista George Condo, da Dior, dove il direttore artistico Kim Jones immagina la collezione come un vero e proprio dialogo con Travis Scott, superstar musicale e affezionato cliente della maison. Non solo la silhouette è un omaggio al look sempre impeccabile dell'artista, ma ogni aspetto del progetto della collezione nasce da un confronto effettivo tra Jones, il creatore, e Scott, la sua musa. Come sempre per Jones, anche al picco del coinvolgimento personale l'espressione appare non esattamente emotiva, o calda, e il risultato sembra un po' studiato a tavolino. Di particolare interesse è il coinvolgimento di un personaggio come Scott nel disegno di abiti e accessori, perché questo sancisce in modo definitivo il passaggio del faro dello stile dai creatori di moda ai creatori di entertainment, e il susseguente mutare del fashion design in evoluto merchandising.

Veronique Nichanian, da Hermés, è di altro pensiero. Si schiera con ineffabile decisione nel contingente di quanti alleggeriscono, purificano, elevano, producendo una delle sue migliori collezioni, un opus virtusistico - da Hermès nulla è mai quel che sembra, e pure la camicia che pare di popeline è di camoscio sottolissimo - ispirato alla lontana a certi codici nautici, a uno spirito nomade e connesso con la terra. Il suo è un uomo leggiadro che veste abiti senza peso in colori neutri e trasparenti, dai volumi staccati dal corpo, e la visione rinfranca per precisione e assenza di forzature.

I codici si mescolano in libertà da Jil Sander: giorno e notte, lavoro e relax, e le rispettive traslazioni in forma d'abito, si combinano in un megamix tenuto insieme da una assoluta chiarezza di design. È intensamente metaforico, in fine, il lungo film di Thom Browne: il racconto dell'allenamento di un atleta, inframezzato da animazioni dei disegni astratti dello stilista, che altro non è se non una dichiarazione di intenti, un'ode alla disciplina del creativo, un manifesto di indipendenza estetica. Più passano gli anni, più Browne rimane fedele a sè stesso, incorrotto dalle mode del momento, e questo gli fa onore. Nel clima attuale, sono solo i piccoli e flessibili che davvero possono portare avanti lo spirito della creazione autentica.