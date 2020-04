Semplificare la normativa sugli appalti si può, ma limitare la tutela giurisdizionale sarebbe un errore

La compatibilità con l’art. 113 della Costituzione di tale soluzione – che non rappresenta una semplice estensione della regola oggi prevista dall’art. 125 del Codice del processo amministrativo, ma altera invece in profondità la logica del sistema di tutela attualmente in vigore – appare assai dubbia: se la tutela giurisdizionale non può essere «esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti», sembra palese che essa non possa essere nei fatti più che dimezzata nella sua incisività negando in generale, per un’intera categoria di atti, in assenza di qualsiasi valutazione da parte di un giudice, il diritto di ottenere una tutela cautelare e costitutiva.



Ancora più evidente è poi la contrarietà al dettato costituzionale - e anche a quello europeo - della proposta di escludere in radice la tutela giurisdizionale amministrativa per i profili di legittimità che siano stati valutati positivamente in sede di controllo preventivo della Corte dei Conti.



A prescindere da qualsiasi altra considerazione, è ovvio che il controllo della Corte dei Conti non è in alcun modo indirizzato alla tutela degli interessi delle imprese che negoziano con le pubbliche amministrazioni in regime di concorrenza e che il suo (importante) vaglio di legittimità è volto innanzitutto a garantire gli interessi economici dello Stato e degli altri soggetti pubblici. Esso quindi non può essere in nessun modo considerato sostitutivo del sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Il contrasto con l’art. 113 Cost. di una disciplina come quella che è stata proposta risulterebbe pertanto palese; e così pure sembra chiara la contrarietà della stessa alle regole europee che, per fini di tutela della concorrenza, impongono agli Stati membri di garantire un’adeguata tutela giurisdizionale alle imprese che competono nelle gare d’appalto.



Le ipotizzate misure di limitazione del sindacato del giudice amministrativo appaiono d’altra parte assai incerte anche nella loro effettiva efficacia.



In base alle regole speciali introdotte in tempi relativamente recenti, il contenzioso sui contratti pubblici si conclude oggi di norma in tempi molto brevi e i casi in cui le procedure d’appalto sono bloccate dal giudice amministrativo appaiono ora estremamente limitati. I ritardi con cui le amministrazioni non di rado procedono alla definizione delle procedure o all’esecuzione dei contratti dipendono in realtà, più che dai giudizi dinanzi a Tar e Consiglio di Stato, dal timore della responsabilità per danni e della connessa responsabilità amministrativa (il che attesta che la soluzione di imperniare la tutela delle imprese danneggiate sui rimedi risarcitori è anche di dubbia idoneità funzionale), nonché dalla preoccupazione per i sempre più frequenti interventi della magistratura penale.